Обнаружено уникальное 52-летнее авто от Пьера Кардена в новом состоянии (видео)

В США нашли идеально сохранившийся AMC Javelin 1973 года в особой лимитированной версии от Пьера Кардена. Знаменитый модельер доработал дизайн и интерьер авто.

Раритетное купе AMC Javelin Pierre Cardin все время имело одного-единственного владельца и за более чем полвека проехало всего 42,9 тыс. км. Об автомобиле рассказал в видео на Youtube блогер и реставратор авто Лу Костабайл.

Владелец Дэйв Ричард из штата Нью-Джерси рассказал, что решил купить AMC Javelin Pierre Cardin случайно. Во время путешествия во Флориду он разбил свое предыдущее авто и с женой Мэри Энн поехал к дилеру искать новое.

Авто отличается особым внутренним убранством Фото: скриншот / YouTube

Выбор пал на купе AMC Javelin Pierre Cardin из-за его оригинальной расцветки и внутренней отделки. Собственно, этим и отличалась от стандартной модели особая версия от всемирно известного модельера Пьера Кардена. Примечательно, что доплата за лимитированный вариант составила всего 85 долларов.

Выпустили всего 2875 AMC Javelin от Пьера Кардена Фото: скриншот / YouTube

Выпущено всего 2875 купе AMC Javelin 1973 года в исполнении от Пьера Кардена. Авто комплектовались двигателями V8 мощностью до 255 сил. Конкретно этот Javelin оснащен 5,0-литровым двигателем на 150 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

