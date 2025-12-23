Раллийная легенда и седан Ferrari: на паркинге обнаружили заброшенные итальянские спорткары (фото)

В Германии обнаружили брошенными коллекционные спортивные Lancia. Автомобили не один год пылятся на паркинге.

Раритетные Lancia обнаружили в городе Вольфсбург на стоянке офисного центра. Их фото опубликовали на странице rare_cars_deutschland в Instagram.

Обе модели ценятся коллекционерами

Автомобили покрыты толстым слоем пыли, то есть давно не эксплуатировались. Впрочем, их состояние отличное. О владельце машин пока ничего не известно.

Lancia Delta HF Integrale

Заряженный хэтчбек Lancia Delta HF Integrale даже имеет действующий до марта 2026 года талон техосмотра. Это серийный вариант знаменитого раллийного авто, которое четыре раза выиграло чемпионат мира WRC.

Полноприводный Lancia Delta HF Integrale комплектовался 2,0-литровым турбомотором, который в разных версиях развивал от 185 до 220 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7-6,2 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Lancia Thema 8.32

Седан Lancia Thema 8.32 имеет просроченный талон техосмотра до 2023 года. Это авто — настоящий волк в овечьей шкуре, ведь оно оснащено 3,0-литровым 215-сильным V8 от Ferrari 308. Lancia Thema 8.32 может разогнаться до 100 км/ч за 7,2 с и развить 235 км/ч.

