Мощный раритет: в старом сарае обнаружили спортивное авто 70-х за $130 000 (видео)

В США обнаружили заброшенный Buick GSX 1970 года. Редкое спортивное авто комплектовалось огромным 7,5-литровым V8.

Купе Buick GSX Stage 1 нашли в сарае в штате Огайо, где оно простояло не один год. Об авто рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер и реставратор Куинн Суини.

Buick GSX Stage 1 не эксплуатировался длительное время, поэтому он покрыт слоем грязи, а его тормоза заклинили. Авто трудно было сдвинуть с места, чтобы загнать на прицеп для транспортировки.

Спортивное купе не имеет двигателя и нуждается в реставрации, но затраты на нее оправданы. Сейчас цена Buick GSX Stage 1 составляет в среднем 130 000 долларов.

Buick GSX был одним из самых быстрых американских авто своего времени Фото: скриншот / YouTube

Дело в том, что изготовили всего 400 купе Buick GSX Stage 1. Лимитированную модель оснастили огромным 7,5-литровым V8 мощностью 360 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал 5,5 с, а максимальная скорость превышала 200 км/ч.

Спортивное авто нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, Buick GSX 1970 года получил спортивную подвеску, самоблокирующийся дифференциал и более острое рулевое управление. Отличить модель можно по особому окрасу и спойлеру, а в салоне установили спортивные сиденья.

