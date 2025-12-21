Потужний раритет: у старому сараї виявили спортивне авто 70-х за $130 000 (відео)
У США виявили покинутий Buick GSX 1970 року. Рідкісне спортивне авто комплектувалося величезним 7,5-літровим V8.
Купе Buick GSX Stage 1 знайшли у сараї в штаті Огайо, де воно простояло не один рік. Про авто розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер та реставратор Квінн Свіні.
Buick GSX Stage 1 не експлуатувався тривалий час, тому він покритий шаром бруду, а його гальма заклинили. Авто важко було зрушити з місця, аби загнати на причіп для транспортування.Важливо
Спортивне купе не має двигуна і потребує реставрації, але витрати на неї виправдані. Зараз ціна Buick GSX Stage 1 становить у середньому 130 000 доларів.
Річ у тім, що виготовили лише 400 купе Buick GSX Stage 1. Лімітовану модель оснастили величезним 7,5-літровим V8 потужністю 360 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займав 5,5 с, а максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.
Крім того, Buick GSX 1970 року отримав спортивну підвіску, самоблокувальний диференціал та гостріше кермове управління. Відрізнити модель можна за особливим забарвленням і спойлером, а в салоні встановили спортивні сидіння.
