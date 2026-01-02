У таємничому покинутому маєтку виявили рідкісний сторічний Rolls-Royce (відео)

Занедбаний Rolls-Royce Twenty виявили у порожньому британському маєтку. Рідкісне авто тривалий час не експлуатувалося.

Колекційний Rolls-Royce Twenty 1920-х років не один рік стоїть у гаражі. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі VacantHaven.

Маєток розташований в глибинці у Великій Британії, проте точну його локацію не розкривають. Він є таємничим, адже його власник невідомий і не зрозуміло, чому будівлю покинули. Безлад усередині наводить на думку, що хазяї виїхали поспіхом. У будинку також виявили чимало антикваріату.

Кузов Rolls-Royce непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Rolls-Royce Twenty потребує реставрації, проте його кузов у непоганому стані – іржі немає і лакофарбове покриття добре збереглося. А от салон постраждав від мишей та плісняви – шкіра та дерево в оздобленні суттєво пошкоджені.

Rolls-Royce Twenty – доволі рідкісна модель, адже із 1922 по 1929 рік випустили лише 2940 авто. Зараз їх ціна сягає 100 000 доларів.

Салон Rolls-Royce серйозно постраждав Фото: скриншот / YouTube

Rolls-Royce Twenty позиціонували, як початкову модель бренду, тому вона була доступнішою, аніж Silver Ghost чи Phantom. Авто оснащене 3,1-літровою 50-сильною шісткою і здатне розвинути 97 км/год.

