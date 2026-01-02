В таинственном заброшенном поместье обнаружили редкий столетний Rolls-Royce (видео)

Заброшенный Rolls-Royce Twenty обнаружили в пустом британском поместье. Редкое авто длительное время не эксплуатировалось.

Коллекционный Rolls-Royce Twenty 1920-х годов не один год стоит в гараже. О находке рассказали в видео на Youtube-канале VacantHaven.

Имение расположено в глубинке в Великобритании, однако точную его локацию не раскрывают. Он является таинственным, ведь его владелец неизвестен и не понятно, почему здание покинули. Беспорядок внутри наводит на мысль, что хозяева выехали в спешке. В доме также обнаружили немало антиквариата.

Кузов Rolls-Royce неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Rolls-Royce Twenty нуждается в реставрации, однако его кузов в неплохом состоянии — ржавчины нет и лакокрасочное покрытие хорошо сохранилось. А вот салон пострадал от мышей и плесени — кожа и дерево в отделке существенно повреждены.

Rolls-Royce Twenty — довольно редкая модель, ведь с 1922 по 1929 год выпустили всего 2940 авто. Сейчас их цена достигает 100 000 долларов.

Салон Rolls-Royce серьезно пострадал Фото: скриншот / YouTube

Rolls-Royce Twenty позиционировали, как начальную модель бренда, поэтому она была доступнее, чем Silver Ghost или Phantom. Авто оснащено 3,1-литровой 50-сильной шестеркой и способно развить 97 км/ч.

