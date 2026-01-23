Ржавые раритеты: в разрушенном сарае обнаружили большую коллекцию ретро-авто (видео)

В США обнаружили большую заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Раритетные машины ржавеют в полуразвалившемся сарае.

В коллекции насчитывается два десятка автомобилей, выпущенных с 50-х по 80-е годы. О ней рассказали в видео на Youtube-канале 1Trailer2Another.

Владелец автомобилей рассказал, что получил их в наследство. Машины собрал его дед, который ушел из жизни несколько лет назад. Им давно не уделяли внимания, поэтому состояние большинства авто оставляет желать лучшего.

Коллекция авто — довольно разнообразная, однако больше всего в ней моделей марки Studebaker. Этот бренд известен, прежде всего, своими грузовиками, однако выпускал и легковые авто. На видео можно увидеть два Studebaker Golden Hawk и один Speedster, выпущенные в 50-х годах, а также компактный Lark 1962 года.

Кроме того, обращают на себя внимание ярко-желтый кабриолет MG Midget, родстер Alfa Romeo, купе BMW 2002 и заднемоторный Chevrolet Corvair. Можно идентифицировать редкий Rambler Marlin и малоизвестный электромобиль Citicar 1974 года.

В коллекции собрано по несколько Volkswagen Beetle и Mercedes 80-х. Есть и скромный югославский Zastava Yugo, признанный одним из худших авто всех времен.

