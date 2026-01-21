Зірка 70-х: старий 55-річний Plymouth пішов із молотка за $3,3 мільйона (фото)

У США на торгах продали кабріолет Plymouth Barracuda 1971 року. За раритетне авто заплатили 3,3 мільйона доларів.

Висока ціна Plymouth Barracuda на рівні Bugatti Chiron обумовлена тим, що це рідкісна заряджена версія Hemi. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Mecum.

Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 240 км/год Фото: Mecum

Кабріолет Plymouth Barracuda Hemi – найдорожчий американський маслкар, його вартість може сягати і $3,5 мільйона. Річ у тім, що він дуже рідкісний – у 1971 році виготовили всього 11 цих автомобілів у виконанні з відкидним дахом.

Plymouth Barracuda Hemi – найдорожчий американський маслкар Фото: Mecum

Головна особливість цього Plymouth Barracuda ховається під капотом. Там встановлено 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,8 с, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

Під капотом встановлений 7,0-літровий V8 Hemi на 425 сил Фото: Mecum

Конкретно цей Plymouth Barracuda Hemi за 55 років проїхав лише 50 000 км, а в 2003 році пройшов ґрунтовну реставрацію. Авто оснащене підсилювачем керма і самоблокувальним диференціалом. 10 років тому його вже продавали на аукціоні і тоді за нього віддали $2,3 мільйона.

Примітно, що Plymouth Barracuda Hemi — не найдорожче авто на цьому аукціоні, адже там за 38,5 мільйона доларів продали знаменитий Ferrari 250 GTO.

Також Фокус писав, що з молотка пішла велика колекція суперкарів загальною вартістю понад $100 мільйонів.