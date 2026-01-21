Звезда 70-х: старый 55-летний Plymouth ушел с молотка за $3,3 миллиона (фото)

В США на торгах продали кабриолет Plymouth Barracuda 1971 года. За раритетное авто заплатили 3,3 миллиона долларов.

Высокая цена Plymouth Barracuda на уровне Bugatti Chiron обусловлена тем, что это редкая заряженная версия Hemi. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Mecum.

Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч Фото: Mecum

Кабриолет Plymouth Barracuda Hemi — самый дорогой американский маслкар, его стоимость может достигать и $3,5 миллиона. Дело в том, что он очень редкий — в 1971 году изготовили всего 11 этих автомобилей в исполнении с откидной крышей.

Plymouth Barracuda Hemi — самый дорогой американский маслкар Фото: Mecum

Важно

Главная особенность этого Plymouth Barracuda скрывается под капотом. Там установлен 7,0-литровый V8 Hemi мощностью 425 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,8 с, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Hemi на 425 сил Фото: Mecum

Конкретно этот Plymouth Barracuda Hemi за 55 лет проехал всего 50 000 км, а в 2003 году прошел основательную реставрацию. Авто оснащено усилителем руля и самоблокирующимся дифференциалом. 10 лет назад его уже продавали на аукционе и тогда за него отдали $2,3 миллиона.

Примечательно, что Plymouth Barracuda Hemi — не самое дорогое авто на этом аукционе, ведь там за 38,5 миллиона долларов продали знаменитый Ferrari 250 GTO.

Также Фокус писал, что с молотка ушла большая коллекция суперкаров общей стоимостью более $100 миллионов.