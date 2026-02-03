Кладбище раритетов: в США среди леса обнаружили свалку со старинными авто (видео)

В США нашли секретное кладбище ретроавто. Под открытым небом на опушке леса ржавеют ценные коллекционные модели.

Свалка со старинными авто расположена в штате Мичиган. О ней рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Десятки ретроавто стоят в лесу, причем сквозь некоторые машины уже проросли деревья. Состояние большинства машин оставляет желать лучшего, хотя среди них есть коллекционные раритеты.

Додж Челленджер Фото: скриншот / YouTube

Самыми ценными на свалке являются модели концерна Chrysler 60-х и 70-х годов. В частности, можно заметить культовые Dodge Challenger 1970 и 1971 годов, а также Plymouth Barracuda 1970 и 1974 годов.

Chrysler Imperial Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, под открытым небом ржавеет роскошное купе Chrysler Imperial начала 70-х. Этих автомобилей выпускали примерно по 2500 в год.

Відео дня

Важно

Стоял 35 лет в гараже: обнаружен культовый Ferrari за $4 миллиона в новом состоянии (фото)

Также идентифицировали несколько Dodge Coronet разных годов выпуска, причем модель 1970 года относится к редкой заряженной версии R/T с 7,2-литровым 375-сильным V8.

Dodge Coronet R/T Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Road Runner 1969 года оснащен 6,3-литровой восьмеркой на 335 сил. А еще обнаружили полицейский Plymouth Fury 1971 года и Plymouth Satellite 1969 года.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенной коллекции ретроавто в развалившемся сарае.

Также мы писали, что в Одессе обнаружили редкий итальянский спорткар 2000-х в новом состоянии.