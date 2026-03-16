Собранный вручную: на свалке обнаружили уникальный американский прототип 70-х (видео)

В США нашли заброшенный кабриолет Chrysler 300 1970 года. Автомобиль оказался настоящим раритетом ручного производства.

Старый Chrysler 300 случайно обнаружили на свалке в городе Фейрмонт (штат Джорджия). О нем рассказали в видео на Youtube-канале Rocket Restaurations.

Этот кабриолет Chrysler 300 несколько десятилетий простоял на улице. Его кузов заржавел, отделка салона разорвана, а мягкая крыша фактически отсутствует. Сейчас этому автомобилю ищут нового владельца, который бы восстановил его.

Авто является предсерийным прототипом кабриолета Фото: скриншот / YouTube

Реставрация имеет смысл, ведь кабриолет Chrysler 300 1970 года — довольно редкая имиджевая модель. Выпустили всего 1077 этих автомобилей. Большой 5,7-метровый Chrysler оснащен 7,2-литровым V8 мощностью 350 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

Состояние редкого Chrysler оставляет желать лучшего Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, конкретно этот автомобиль особенный, ведь он является одним из двух десятков предсерийных прототипов модели — об этом свидетельствует его номер кузова 100020. Прототипы Chrysler 300 собирались не на конвейере, а вручную и использовались для тестов, рекламных съемок и демонстрации на различных автошоу.

