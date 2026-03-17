Заброшенные раритеты: в интернете показали закрытый автосалон с десятками ретро-авто (фото)
Несколько десятков ретро-авто остались в заброшенном автосалоне в Японии. Среди них есть настоящие коллекционные раритеты.
Заброшенный автосалон расположен в городе Гифу в центральной Японии. Его фото опубликовали на странице ronr.05 в Instagram.
Автосалон Pro Auto раньше продавал старинные машины. Он давно не работает, однако в шоуруме и во дворе остались многочисленные ретро-авто.
На фото под открытым небом стоят ценные коллекционные модели вроде купе Lamborghini Jarama, Maserati Merak и Lancia Fulvia. Кроме того, собрано сразу несколько спорткаров Lotus Europa, два Rolls-Royce и Mercedes W110.
В помещении автосалона видны Alpine A110, MG A и Lotus Seven. Также в коллекции есть копии Porsche 550 и Bugatti Type 35, бюджетные Mini и Volvo PV544.
Состояние автомобилей разное. Некоторые машины очень хорошо сохранились (особенно те, что в помещении), другие — уже покрылись ржавчиной и нуждаются в реставрации.
Автосалон имеет владельца, который из-за преклонного возраста уже отошел от бизнеса и не имеет возможности смотреть за машинами. Постепенно их распродают. Примечательно, что у владельца есть отдельная коллекция дорогих ретро-авто, среди которых — дорогие Lamborghini Miura, Ferrari 250 Testa Rossa и 365 GTB/4 Daytona.
