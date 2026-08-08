"Супер-пчела": Dodge представила яркий скоростной спорткар на 600 сил (фото, видео)

Dodge Super Bee возвращается на рынок. Спортивная версия Charger отличается более выразительным внешним видом и оснащена 600-сильным турбомотором.

Новый Dodge Charger Super Bee поступит в продажу осенью и будет выпускаться ограниченными партиями. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Dodge Super Bee ("Супер-пчела") известен с 1968 года и всегда комплектовался двигателями V8. Впрочем, восьмерка пока ещё не готова для нового Charger, поэтому на данный момент седан и купе получили доработанный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель Hurricane с более крупными турбинами.

Super Bee можно отличить по более крупным передним воздухозаборникам Фото: Stellantis

Мощность увеличили до 600 к. с. и 720 Н∙м, что значительно больше, чем у Dodge Charger Super Bee предыдущего поколения с двигателем V8 (485 к. с. и 644 Н∙м). Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а ¼ мили (402 м) с места спорткар преодолевает за 11,8 с.

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Кроме того, полноприводный автомобиль получил специальные режимы для драгрейсинга и дрифта, а также более жесткую подвеску с адаптивными амортизаторами. Замедляют его увеличенные тормоза Brembo диаметром 406 мм.

Спорткар получил 600-сильный турбодвигатель Фото: Stellantis

Отличить Super Bee от стандартного Dodge Charger 2026 можно по более широким воздухозаборникам, новому обвесу и спойлеру (они обеспечивают дополнительную прижимную силу в 45 кг), а также по 20-дюймовым кованым дискам. Для седана и купе предлагаются специальные варианты окраски.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Stellantis

В салоне установили ковшообразные спортивные сиденья. Кроме того, снаружи и внутри появился декор с изображением пчелы.

Кстати, в скором времени в модельном ряду Dodge появится ещё более мощный спорткар Copperhead.

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