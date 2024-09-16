Раритетный американский спорткар 70-х обнаружили среди куч хлама на складе (видео)

Изготовлено всего 99 купе Dodge Super Bee с 7,2-литровым 385-сильным V8. Такое авто способно разогнаться до сотни за 6,5 с и развить скорость более 200 км/ч.

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В США нашли заброшенное купе Dodge Super Bee 1971 года. Спорткар стоит на складе, заваленный кучей мусора. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Этот Dodge Super Bee принадлежит компании по продаже автозапчастей из штата Висконсин и хранится в ее помещении. Автомобиль длительное время не выезжал на дороги.

Автомобиль нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Состояние Dodge Super Bee оставляет желать лучшего. На его кузове видны повреждения, шины спущены, а салон нуждается в реставрации. К тому же, с машины когда-то сняли двигатель и новый его владелец хочет за него немалую сумму.

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Именно двигатель является основной "фишкой" этого Dodge Super Bee. Спорткар был оснащен большим 7,2-литровым V8 Six Pack с тремя карбюраторами мощностью 385 л.с.

Купе Dodge Super Bee Six Pack разгонялось до 100 км/ч за 6,5 с, а его максимальная скорость превышала 200 км/ч. Изготовили всего 99 Super Bee в такой модификации. На автомобиль сохранились все оригинальные документы от завода и дилера.

Кстати, недавно в США обнаружили еще один спортивный Dodge, который 43 года простоял в сарае.

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