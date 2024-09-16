Раритетний американський спорткар 70-х виявили серед куп мотлоху на складі (відео)

Виготовлено лише 99 купе Dodge Super Bee із 7,2-літровим 385-сильним V8. Таке авто здатне розігнатися до сотні за 6,5 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

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У США знайшли занедбане купе Dodge Super Bee 1971 року. Спорткар стоїть на складі, завалений купою сміття. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Цей Dodge Super Bee належить компанії з продажу автозапчастин зі штату Вісконсин і зберігається в її приміщенні. Автомобіль тривалий час не виїжджав на дороги.

Автомобіль потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Стан Dodge Super Bee залишає бажати кращого. На його кузові видно пошкодження, шини спущені, а салон потребує реставрації. До того ж, з машини колись зняли двигун і новий його власник хоче за нього чималу суму.

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Саме двигун є основною "фішкою" цього Dodge Super Bee. Спорткар був оснащений великим 7,2-літровим V8 Six Pack із трьома карбюраторами потужністю 385 к. с.

Купе Dodge Super Bee Six Pack розганялося до 100 км/год за 6,5 с, а його максимальна швидкість перевищувала 200 км/год. Виготовили лише 99 Super Bee у такій модифікації. На автомобіль збереглися всі оригінальні документи від заводу та дилера.

До речі, недавно в США виявили ще один спортивний Dodge, який 43 роки простояв у сараї.

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