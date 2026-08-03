Geely зробить свій внесок у новий Ford Kuga 2029 — що зміниться в найпопулярнішому кросовері Європи

У 2029 році компактний кросовер Ford Kuga, що випускався американською компанією для європейського ринку з 2008 року, зазнає деяких змін і буде створений за участі Китаю.

Китайський автопром продовжує свою тиху експансію та поряд з активним виробництвом власної техніки активно включається до колаборації зі світовими автобрендами. Чергове підтвердження цього — плани створити новий Kuga на платформі GEA та з гібридними силовими установками Geely, повідомляє AUTO Expres.

У 2027 році у Валенсії (Іспанія) на виробничому центрі Ford розпочне роботу спільне американо-китайське підприємство, що разом розроблятиме, закуповуватиме комплектуючі та виготовлятиме три автомобілі на загальній автомобільній архітектурі.

Перший із двох електричних позашляховиків Geely має зійти з конвеєра до кінця 2028 року, а за ним піде зовсім новий Ford Kuga у 2029 році.

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Ford Kuga 2029 — що зміниться

Останній матиме по-китайськи ефектний вигляд. Вже відомо, що у нього з'являться перебільшено великі колісні арки, захищені пластиком, й агресивні вентиляційні отвори, що натякають на ралійні можливості.

Фари будуть розділені з меншими центральними світлодіодами, що нагадують додаткові прожектори Alpine A110 для освітлення темних лісових доріг.

Ford також робить ставку на простір для пасажирів Kuga та місткість багажника. Авто займе свою нішу на найпопулярнішому європейському ринку середньорозмірних позашляховиків "C-сегмента", де конкуренти зазвичай мають довжину близько 4,5 м і включають такі автомобілі, як Volkswagen Tiguan, Kia Sportage та трохи довший Toyota RAV4.

Фото: Auto Express

Силова установка

Новий Kuga використовуватиме новітню версію глобальної інтелектуальної енергетичної архітектури Geely Holding (GEA), яка лежить в основі перших автомобілів бренду Geely для європейського ринку: електричного позашляховика Geely EX5 і гібридного електромобіля Geely Starray E-Mi, що підключається.

Обидва автомобілі мають передній привід і 400-вольтову електричну систему з можливістю заряджання постійним струмом навіть для гібрида, що підключається. Електродвигуни можуть бути встановлені ззаду або поєднані для повного приводу.

Джим Баумбік, президент Ford of Europe, каже, що у Валенсії випускатимуть автомобілі з кількома джерелами енергії.

"Ми почнемо з електромобілів, але є також електромобілі зі збільшеним запасом ходу (EREV) і гібриди, що підключаються. Ми вважаємо, що весь портфель рішень абсолютно необхідний для досягнення мети з нульового викиду вуглецю в довгостроковій перспективі".

Виробництво нинішньої моделі Kuga, що вийшла на ринок у 2019 році, планується продовжити, щоб заповнити прогалину до появи нових версій у 2028-2029 роках. І ймовірно, що ця назва збережеться і для нового сімейного кросовера.

Нещодавно Ford показав недорогий спортивний пікап на базі Kuga.

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