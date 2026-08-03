Geely сделает свой вклад в новый Ford Kuga 2029 — что изменится в самом популярном кроссовере Европы

В 2029 году компактный кроссовер Ford Kuga, который выпускался американской компанией для европейского рынка с 2008 года, претерпит некоторые изменения и будет создан при помощи Китая.

Китайский автопром продолжает свою тихую экспансию и наряду с активным производством собственной техники активно включается в коллаборацию с мировыми автобрендами. Очередное подтверждение этому — планы создать новый Kuga на платформе GEA и с гибридными силовыми установками Geely, сообщает AUTO Expres.

В 2027 году в Валенсии (Испания) на производственном центре Ford начнет работу совместное американо-китайское предприятие, которое будет вместе разрабатывать, закупать комплектующие и производить три автомобиля на общей автомобильной архитектуре.

Первый из двух электрических внедорожников Geely должен сойти с конвейера к концу 2028 года, а за ним последует совершенно новый Ford Kuga в 2029 году.

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Ford Kuga 2029 — что изменится

Последний будет иметь по-китайски эффектный вид. Уже известно, что у него появятся преувеличенно большие колесные арки, защищенные пластиком, и агрессивные вентиляционными отверстиями, намекающими на раллийные возможности.

Фары будут разделены, с меньшими центральными светодиодами, напоминающими дополнительные прожекторы Alpine A110 для освещения темных лесных дорог.

Ford также делает ставку на простор для пассажиров Kuga и вместительность багажника. Авто займет свою нишу на самом популярном европейском рынке среднеразмерных внедорожников "C-сегмента", где конкуренты обычно имеют длину около 4,5 м и включают такие автомобили, как Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и немного более длинный Toyota RAV4.

Фото: Auto Express

Силовая установка

Новый Kuga будет использовать новейшую версию глобальной интеллектуальной энергетической архитектуры Geely Holding (GEA), которая лежит в основе первых автомобилей бренда Geely для европейского рынка: электрического внедорожника Geely EX5 и подключаемого гибридного электромобиля Geely Starray E-Mi.

Оба автомобиля имеют передний привод и 400-вольтовую электрическую систему с возможностью зарядки постоянным током даже для подключаемого гибрида. Электродвигатели могут быть установлены сзади или объединены для полного привода.

Джим Баумбик, президент Ford of Europe, говорит, что в Валенсии будут выпускать автомобили с несколькими источниками энергии:

"Мы начнем с электромобилей, но есть также электромобили с увеличенным запасом хода (EREV) и подключаемые гибриды. Мы считаем, что весь портфель решений абсолютно необходим для достижения цели по нулевому выбросу углерода в долгосрочной перспективе".

Производство нынешней модели Kuga, вышедшей на рынок в 2019 году, планируется продолжить, чтобы заполнить пробел до появления новых версий в 2028-2029 годах. И весьма вероятно, что это название сохранится и для нового семейного кроссовера.

Недавно Ford показал недорогой спортивный пикап на базе Kuga.

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