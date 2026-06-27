Дизельный гибрид: Chery выпустила нетипичный рамный пикап в стиле Ford Bronco (фото)

Представлен новый пикап Chery Rely P3X. Автомобиль оснащен необычной плагин-гибридной установкой с дизельным двигателем.

Новый Chery Rely P3X пополнил линейку пикапов китайского бренда. Его продажи начнутся в ближайшие месяцы, также планируется экспорт этой модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Рамный пикап Chery Rely P3X — серийная версия концепта KP31. Его передняя часть с круглыми фарами выполнена в стиле Ford Bronco. Автомобиль получил массивные бамперы и пластиковые расширители колесных арок. Он довольно крупный по меркам среднеразмерных пикапов.

На передней панели установлены два экрана Фото: Chery

Размеры Chery Rely P3X 2026:

длина — 5610 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1925 мм;

грузоподъёмность — 1000 кг.

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В салоне Chery P3X установлены цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый сенсорный экран. Передние сиденья оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а у задних сидений регулируется наклон спинки. В центральной консоли скрыт холодильник.

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Задние сиденья имеют регулируемый угол наклона спинки Фото: Chery

Новый Chery Rely P3X получил нетипичную плагин-гибридную установку с 2,5-литровым турбодизелем и электродвигателем. Суммарная мощность составляет 476 к. с. и 800 Нм. Позже ожидается появление бензинового гибрида.

Пикап Chery P3X способен буксировать 3,5-тонный прицеп. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов, а также предусмотрены режимы для различных типов бездорожья.

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