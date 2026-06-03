Volkswagen выпустил нетипичный спортивный пикап с мощным дизелем (фото)

Пикап Volkswagen Amarok 2026 получил новую спортивную модификацию W600. Ее оснастили тяговитым турбодизелем и улучшенной подвеской.

Новый Volkswagen Amarok W600 презентовали в Австралии и именно там в сентябре стартуют его продажи. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Нетипичный спортивный пикап Volkswagen Amarok W600 разработали совместно с компанией Walkinshaw Performance. В отличие от моделей вроде Ford Ranger Raptor, эта заряженная версия больше создана для асфальта, чем бездорожья.

Пикап оснащен 250-сильным турбодизелем и спортивной подвеской Фото: Volkswagen

В Walkinshaw Performance доработали подвеску авто и установили амортизаторы Koni, что улучшило управляемость и комфорт. 3,0-литровый турбодизельный V6 также усовершенствовали: мощность осталась неизменной (250 л.с.), а вот крутящий момент вырос с 600 до 680 Нм.

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Отличить новый Volkswagen Amarok W600 можно по иной решетке радиатора, более агрессивному бамперу и иной пластине защиты днища. Кроме того, установили выдвижные подножки и 20-дюймовые литые диски, а сзади видны сдвоенные выхлопные трубы.

Педали украсили металлическими накладками Фото: Volkswagen

В салоне появились алюминиевые накладки на педалях и особые коврики, а кресла украсили логотипами Walkinshaw Performance. Комплектация Volkswagen Amarok W600 расширена и включает электропривод сидений и акустику Harman Kardon, а за доплату предлагают крышку-роллету для грузовой платформы с электроприводом.

Между прочим, недавно спортивный пикап для асфальтовых дорог презентовал и Ram, причем он является самым быстрым в мире.

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