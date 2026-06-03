Volkswagen випустив нетиповий спортивний пікап із потужним дизелем (фото)

Пікап Volkswagen Amarok 2026 отримав нову спортивну модифікацію W600. Її оснастили тяговитим турбодизелем і покращеною підвіскою.

Новий Volkswagen Amarok W600 презентували в Австралії й саме там у вересні стартують його продажі. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Нетиповий спортивний пікап Volkswagen Amarok W600 розробили спільно з компанією Walkinshaw Performance. На відміну від моделей на кшталт Ford Ranger Raptor, ця заряджена версія більше створена для асфальту, ніж бездоріжжя.

Пікап оснащений 250-сильним турбодизелем та спортивною підвіскою Фото: Volkswagen

У Walkinshaw Performance доопрацювали підвіску авто та встановили амортизатори Koni, що покращило керованість та комфорт. 3,0-літровий турбодизельний V6 також вдосконалили: потужність залишилася незмінною (250 к. с.), а от крутний момент виріс із 600 до 680 Нм.

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Відрізнити новий Volkswagen Amarok W600 можна за інакшою решіткою радіатора, агресивнішим бампером та інакшою пластиною захисту днища. Крім того, встановили висувні підніжки та 20-дюймові литі диски, а ззаду видно здвоєні вихлопні труби.

Педалі прикрасили металевими накладками Фото: Volkswagen

У салоні з'явилися алюмінієві накладки на педалях та особливі килимки, а крісла прикрасили логотипами Walkinshaw Performance. Комплектація Volkswagen Amarok W600 розширена і включає електропривід сидінь та акустику Harman Kardon, а за доплату пропонують кришку-ролету для вантажної платформи з електроприводом.

Між іншим, нещодавно спортивний пікап для асфальтових доріг презентував і Ram, причому він є найшвидшим у світі.

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