Капсула времени: в Канаде нашелся последний 1960 Oldsmobile Super 88 Fiesta (фото)

Последний в Канаде экземпляр1960 Olds Super 88 Fiesta, редкий американский полноразмерный пятидверный универсал премиального уровня, который выпускался подразделением Oldsmobile корпорации General Motors, до сих пор на ходу и является гордостью своего владельца.

Немецкий автолюбитель Маркус, проживающий сейчас в Торонто(Канада), рассказал Autoevolution, что купил этот автомобиль много лет назад, еще живя на родине. Он ласково называет его Луизой.

Первым владельцем авто был военнослужащий, который приобрел его новым в Техасе, а затем перевез во Франкфурт в Германии. Немного поездив, он продал машину.

Маркус увидел Луизу 26 лет назад в автосалоне классических автомобилей в Кельне, Германия. Это была любовь с первого взгляда. Несмотря на то, что авто со своими 5,5 метра в длину было явно великоватым для европейских дорог и гаражей, новый владелец ни разу не пожалел о своей покупке.

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Когда он решил переехать в Ванкурвер, то его любимое авто отправилось вместе с ним.

Луиза провела 12 лет, путешествуя по Британской Колумбии, без труда преодолевая неровные гравийные дороги рядом с сельским ранчо.

В конце концов, Маркус встретил женщину, которая вдохновила его на еще один крупный переезд, на этот раз на восток, в Торонто. Если он полетел в этот город на самолете, то его Луиза отправилась в контейнере.

66-летнее авто и сейчас на ходу, хоть и имеет весьма почтенный возраст. Этот "крейсер" обладает 394-кубовым двигателем Rocket V8 мощностью в 315 л.с. и 590 Н-м крутящего момента. 4-ступенчатая автоматическая коробка передач Jetaway также стала приятным дополнением.

Универсал оборудован 394-кубовым двигателем Rocket V8 Фото: autoevolution.com

Сейчас этот раритетный автомобиль, словно капсула времени, находится в Онтарио и, как полагают, является единственным сохранившимся экземпляром, который до сих пор ездит по всей Канаде.

1960 Olds Super 88 Fiesta: что о нем известно

Представленный в 1949 году и выпускавшийся непрерывно до 1999 года, автомобиль под названием 88 пережил десять поколений и 12 миллионов выпущенных экземпляров. На момент дебюта рецепт был прост: сочетание относительно небольшого и легкого кузова с мощным новым двигателем Rocket V8, что сделало его прямым предшественником американских маслкаров и доминирующей силой в ранних гонках на серийных автомобилях.

Oldsmobile триумфально завоевал чемпионский титул NASCAR в 1949 году (год основания серии) и 1950 году, а третий и последний титул пришелся на 1978 год. Если в первом случае это был Cutlass, то первые два триумфа достались Oldsmobile 88.

Эта платформа утвердила Oldsmobile в качестве ведущего автомобильного бренда на последующие десятилетия.

До 1961 года существовали только автомобили Oldsmobile стандартного размера, а именно полноразмерные.

Вот почему серия 88 занимала очень большую долю рынка до 1960 года (1952 год был пиковым, ровно 100% автомобилей Oldsmobile были моделями 88. Выпуск 98-й серии был временно приостановлен на этот сезон).

Хотя на серию 88 приходилось более 80% всех автомобилей Oldsmobile, выпущенных в 1960 модельном году, универсалы были по сравнению с ней очень редки. В общей сложности было продано около 21 700 автомобилей двух серий (Dynamic и более дорогая Super).

Большинство из них были более дешевыми Dynamic (8 834 шестиместных, 5 708 восьмиместных), в то время как Super продали оставшиеся 7 240 единиц почти в равных долях (3 765 двухместных, 3 475 трехрядных).

Пример Маркуса относится к первой категории, так как он уже был редкостью, когда сошел с конвейера.

Сегодня это патриарх своего времени, единственный, кто еще бродит по бескрайним просторам Великого Белого Севера, сохранив почти то же состояние, что и 66 лет назад.

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