Капсула часу: у Канаді знайшли останній Oldsmobile Super 88 Fiesta 1960 року (фото)

Останній у Канаді екземпляр 1960 Olds Super 88 Fiesta — рідкісний американський повнорозмірний п'ятидверний універсал преміум-класу, що випускався підрозділом Oldsmobile корпорації General Motors, — досі на ходу і є гордістю свого власника.

Німецький автолюбитель Маркус, який зараз мешкає в Торонто (Канада), розповів Autoevolution, що придбав цей автомобіль багато років тому, ще коли мешкав на батьківщині. Він ласкаво називає його Луїзою.

Першим власником автомобіля був військовослужбовець, який придбав його новим у Техасі, а потім перевіз до Франкфурта в Німеччині. Трохи поїздивши, він продав машину.

Маркус побачив Луїзу 26 років тому в автосалоні класичних автомобілів у Кельні, Німеччина. Це була любов з першого погляду. Незважаючи на те, що автомобіль довжиною 5,5 метра був явно завеликим для європейських доріг і гаражів, новий власник жодного разу не пошкодував про свою покупку.

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Коли він вирішив переїхати до Ванкурвера, його улюблений автомобіль поїхав разом із ним.

Луїза провела 12 років, подорожуючи Британською Колумбією, без труднощів долаючи нерівні гравійні дороги поблизу сільського ранчо.

Зрештою, Маркус зустрів жінку, яка надихнула його на ще один великий переїзд, цього разу на схід, до Торонто. Якщо він полетів до цього міста літаком, то його Луїза вирушила у контейнері.

66-річний автомобіль і досі на ходу, хоч і має досить поважний вік. Цей "крейсер" оснащений 394-кубовим двигуном Rocket V8 потужністю 315 к.с. і крутним моментом 590 Н·м. 4-ступінчаста автоматична коробка передач Jetaway також стала приємним доповненням.

Універсал оснащений 394-кубовим двигуном Rocket V8 Фото: autoevolution.com

Зараз цей раритетний автомобіль, немов капсула часу, знаходиться в Онтаріо і, як вважають, є єдиним збереженим екземпляром, що досі їздить по всій Канаді.

1960 Olds Super 88 Fiesta: що про нього відомо

Автомобіль під назвою "88" був представлений у 1949 році й випускався безперервно до 1999 року, переживши десять поколінь і 12 мільйонів випущених екземплярів. На момент дебюту концепція була простою: поєднання відносно невеликого та легкого кузова з потужним новим двигуном Rocket V8, що зробило його прямим попередником американських маслкарів та домінуючою силою в ранніх перегонах на серійних автомобілях.

Oldsmobile тріумфально завоював чемпіонський титул NASCAR у 1949 році (рік заснування серії) та 1950 році, а третій і останній титул припав на 1978 рік. Якщо в першому випадку це був Cutlass, то перші два тріумфи дісталися Oldsmobile 88.

Ця платформа закріпила за Oldsmobile статус провідного автомобільного бренду на наступні десятиліття.

До 1961 року існували лише автомобілі Oldsmobile стандартного розміру, а саме повнорозмірні.

Ось чому серія 88 займала дуже велику частку ринку до 1960 року (1952 рік був піковим — рівно 100 % автомобілів Oldsmobile становили моделі серії 88. Випуск серії 98 було тимчасово призупинено на цей сезон).

Хоча на серію 88 припадало понад 80 % усіх автомобілів Oldsmobile, випущених у 1960 модельному році, універсали, порівняно з нею, були дуже рідкісними. Загалом було продано близько 21 700 автомобілів двох серій (Dynamic і дорожча Super).

Більшість із них — це були дешевші моделі Dynamic (8 834 шестимісних, 5 708 восьмимісних), тоді як решту 7 240 одиниць моделі Super було продано майже в рівних частках (3 765 двомісних, 3 475 трирядних).

Приклад Маркуса належить до першої категорії, оскільки він уже був рідкістю, коли зійшов з конвеєра.

Сьогодні це патріарх своєї епохи, єдиний, хто досі мандрує безкрайніми просторами Великої Білої Півночі, залишившись майже таким, як і 66 років тому.

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