Subaru пересмотрела комплектацию модели Crosstrek: что изменилось

Японский автобренд Subaru начал оснащать полноприводный кроссовер Crosstrek в стандартной комплектации силовой установкой e-Boxer S:HEV.

В 2027 году модельный ряд Crosstrek будет ограничен всего двумя версиями, однако с очень впечатляющим оснащением — Premium S:HEV и Premium S:HEV EX, сообщает Autoevolution. Это актуально только для японского рынка (Japanese Domestic Market).

В основе системы e-Boxer S:HEV лежит 2,5-литровый атмосферный оппозитный двигатель. Также предусмотрены два электромотора, система полного привода и высокоэффективная трансмиссия eCVT, пришедшая на смену вариатору цепного типа.

Суммарная мощность силовой установки составляет 194 л.с.

Модель 2027 года также получила оптимизированную систему управления двигателем и ряд других доработок, позволивших увеличить официальный показатель топливной экономичности по циклу WLTC до 19,5 км на литр бензина.

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Что касается стратегии разделения на две комплектации, то такой подход четко разграничивает оснащение версий для японского рынка.

Subaru Crosstrek Premium S:HEV

Покупателям версии Premium придется заплатить минимум 3 833 500 иен с учетом 10-процентного налога на потребление (примерно $24 353).

В эту цену входят система X-MODE с двумя режимами работы, функция помощи при спуске, подогрев руля, электрорегулировка и подогрев передних сидений, а также разъемы для зарядки устройств для задних пассажиров.

Теперь в качестве заводской опции доступна навигационная система.

Subaru Crosstrek Premium S:HEV EX

Стоимость версии Premium EX составляет 4 053 500 иен ($25 751). Комплектация, стоящая на ступень выше версии Premium (с доплатой в 220 000 иен, что составляет почти $1400), включает 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, штатную навигационную систему и передовую технологию помощи водителю EyeSight X.

Система EyeSight X получила новые функции, призванные снизить нагрузку на водителя при движении по определенным автомагистралям. Среди них — возможность движения без участия рук в пробках и автоматическая регулировка скорости перед поворотами.

Для версии Premium EX также доступна опциональная аудиосистема Harman Kardon заводской установки.

Японским покупателям предлагается широкая палитра цветов кузова, включающая Ignition Red (красный), Citron Yellow Pearl (желтый перламутр), Crystal White Pearl (белый перламутр) и Sand Dune Pearl (песочный перламутр). Остальные варианты — это Ice Silver Metallic (серебристый металлик), Crystal Black Silica (черный), Magnetite Gray Metallic (серый металлик) и Sapphire Blue Pearl (синий перламутр).

Что касается экстерьера, то дизайн модели 2027 года намеренно сдержан. Рейлинги на крыше теперь окрашены в черный цвет вместо темно-серого, а шильдик e-Boxer получил обновленный дизайн.

Японская версия Crosstrek оснащается всесезонными шинами размерности 225/55 R18.

В дальнейшем Subaru планирует продавать в Японии около 500 экземпляров Crosstrek ежемесячно.

Напомним, в августе на украинский рынок выходит новый Subaru Outback.

Также сообщалось, что представлен самый дешевый Subaru за $7200.