Subaru переглянула комплектацію моделі Crosstrek: що змінилося

Японський автобренд Subaru почав оснащувати повнопривідний кросовер Crosstrek у стандартній комплектації силовим агрегатом e-Boxer S:HEV.

У 2027 році модельний ряд Crosstrek буде представлений лише двома версіями, проте з дуже вражаючим оснащенням — Premium S:HEV та Premium S:HEV EX, повідомляє Autoevolution. Це стосується лише японського ринку (Japanese Domestic Market).

В основі системи e-Boxer S:HEV лежить 2,5-літровий атмосферний оппозитний двигун. Також передбачено два електродвигуни, система повного приводу та високоефективна трансмісія eCVT, яка замінила варіатор ланцюгового типу.

Сумарна потужність силової установки становить 194 к.с.

Модель 2027 року також отримала оптимізовану систему управління двигуном та низку інших вдосконалень, що дозволили збільшити офіційний показник паливної економічності за циклом WLTC до 19,5 км на літр бензину.

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Що стосується стратегії поділу на дві комплектації, то такий підхід чітко розмежовує оснащення версій для японського ринку.

Subaru Crosstrek Premium S:HEV

Покупцям версії Premium доведеться заплатити щонайменше 3 833 500 ієн з урахуванням 10-відсоткового податку на споживання (приблизно $24 353).

У цю ціну входять система X-MODE з двома режимами роботи, функція допомоги під час спуску, підігрів керма, електрорегулювання та підігрів передніх сидінь, а також роз’єми для заряджання пристроїв для пасажирів на задніх сидіннях.

Тепер навігаційна система доступна як заводська опція.

Subaru Crosstrek Premium S:HEV EX

Вартість версії Premium EX становить 4 053 500 ієн ($25 751). Комплектація, що на один щабель вища за версію Premium (з доплатою у 220 000 ієн, що становить майже $1400), включає 12,3-дюймову цифрову приладову панель, штатну навігаційну систему та передову технологію допомоги водієві EyeSight X.

Система EyeSight X отримала нові функції, покликані зменшити навантаження на водія під час руху певними автомагістралями. Серед них — можливість руху без використання рук у заторах та автоматичне регулювання швидкості перед поворотами.

Для версії Premium EX також доступна опціональна аудіосистема Harman Kardon, встановлена на заводі.

Японським покупцям пропонується широка палітра кольорів кузова, що включає Ignition Red (червоний), Citron Yellow Pearl (жовтий перламутр), Crystal White Pearl (білий перламутр) та Sand Dune Pearl (пісочний перламутр). Решта варіантів — це Ice Silver Metallic (сріблястий металік), Crystal Black Silica (чорний), Magnetite Gray Metallic (сірий металік) та Sapphire Blue Pearl (синій перламутр).

Що стосується зовнішнього вигляду, то дизайн моделі 2027 року є навмисно стриманим. Рейлінги на даху тепер пофарбовані в чорний колір замість темно-сірого, а шильдик e-Boxer отримав оновлений дизайн.

Японська версія Crosstrek оснащується всесезонними шинами розміром 225/55 R18.

Надалі Subaru планує продавати в Японії близько 500 автомобілів Crosstrek щомісяця.

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