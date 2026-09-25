Чемпион в войне тяжелых пикапов: General Motors представила дизельный V8

Компания General Motors (GM) начала оснащать тяжелые пикапы двигателем Duramax V8 объемом 8,3 литра. Его установят на пикапы Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD образца 2027 года.

Мощный новый дизель под кодовым названием Mongoose выдает 555 л.с. и внушительный крутящий момент около 1668 Н·м, сообщает Driving.

Последний показатель позволяет претендовать на звание чемпиона в нынешней "войне тяжелых пикапов" — битве автопроизводителей Детройта.

Фото: General Motors

Пиковый крутящий момент достигается всего при 1400 об/мин — оборотах, лишь немного превышающих холостой ход.

График мощности показывает, что двигатель сохраняет практически весь этот момент примерно до 2500 об/мин, после чего показатели снижаются; а на отметке в 3000 об/мин тяга практически исчезает.

И все же, чуть более тысячи оборотов достаточно, чтобы уверенно тянуть тяжелый груз (около 17,2 тонны в определенной конфигурации кузова и трансмиссии) на современном дизельном пикапе. Он также имеет 10-ступенчатый "автомат" Allison.

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GM заявила, что заявленные показатели (555 л.с. и 1668 Н·м) будут стандартными для всех модификаций.

GM позиционирует этот двигатель как полностью новую разработку, созданную силами самой компании. Блок цилиндров выполнен из чугуна с вермикулярным графитом и дополнен алюминиевыми головками блока, в которые интегрированы впускные коллекторы.

Фото: General Motors

Внутри двигателя работают стальные поршни и кованый стальной коленвал, а турбокомпрессор размещен в развале блока цилиндров.

У этого Duramax есть масляный щуп. Для него требуется моторное масло вязкости 15W-40 — такое же, как рекомендовано для нынешнего двигателя при стандартных рабочих температурах.

Также упоминалось наличие масляного насоса переменной производительности, регулирующего давление масла в зависимости от условий эксплуатации.

Неофициально сообщается, что этот двигатель будет тяжелее нынешнего 6,6-литрового Duramax.

Кроме нового двигателя, в линейке сохраняется бензиновый двигатель объемом 6,6 л.

Говоря о дополнительных доработках, сопутствующих внедрению двигателей такого объема, представители GM отмечают, что инженеры существенно модернизировали тормозную систему HD-моделей. Теперь она оснащается электронным усилителем тормозов и передними дисками диаметром 14,6 дюйма, а также заменили прежнюю систему рулевого управления на реечный механизм с электроусилителем (EPS).

Последнее решение призвано снизить отдачу на руле при езде по бездорожью и высоких нагрузках на переднюю ось — например, при работе со снегоуборочным отвалом.

Новый гигантский двигатель Duramax объемом 8,3 л будет производиться на расширенном предприятии GM DMAX в Бруквилле (штат Огайо)

Сборка бензиновых версий запланирована на заводе GM Tonawanda Propulsion Plant в штате Нью-Йорк.

Ожидается, что пикапы Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD образца 2027 года с новым двигателем поступят к североамериканским дилерам в конце 2026 года.

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