Чемпіон у війні важких пікапів: General Motors представила дизельний V8

Компанія General Motors (GM) почала оснащувати важкі пікапи двигуном Duramax V8 об’ємом 8,3 літра. Його встановлюватимуть на пікапи Chevrolet Silverado HD та GMC Sierra HD 2027 року випуску.

Потужний новий дизельний двигун під кодовою назвою Mongoose розвиває 555 к.с. і значний крутний момент — близько 1668 Н·м, повідомляє Driving.

Останній показник дає змогу претендувати на звання чемпіона в нинішній "війні важких пікапів" — битві автовиробників Детройта.

Фото: General Motors

Піковий крутний момент досягається вже при 1400 об/хв — обертах, що лише трохи перевищують холостий хід.

Графік потужності показує, що двигун зберігає практично весь цей крутний момент приблизно до 2500 об/хв, після чого показники знижуються; а на позначці 3000 об/хв тяга практично зникає.

І все ж, трохи більше тисячі обертів достатньо, щоб впевнено тягнути важкий вантаж (близько 17,2 тонни в певній конфігурації кузова та трансмісії) на сучасному дизельному пікапі. Він також оснащений 10-ступінчастою коробкою передач Allison.

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GM заявила, що заявлені показники (555 к.с. і 1668 Н·м) будуть стандартними для всіх модифікацій.

GM позиціонує цей двигун як цілком нову розробку, створену власними силами компанії. Блок циліндрів виготовлено з чавуну з вермикулярним графітом і доповнено алюмінієвими головками блоку, в які інтегровано впускні колектори.

Фото: General Motors

Усередині двигуна працюють сталеві поршні та кований сталевий колінчастий вал, а турбокомпресор розміщений у розвалу блоку циліндрів.

Цей Duramax має масляний щуп. Для нього потрібне моторне масло в'язкості 15W-40 — таке ж, як рекомендовано для цього двигуна при стандартних робочих температурах.

Також зазначалося про наявність масляного насоса зі змінною продуктивністю, який регулює тиск масла залежно від умов експлуатації.

За неофіційними даними, цей двигун буде важчим за нинішній 6,6-літровий Duramax.

Окрім нового двигуна, у лінійці залишається бензиновий двигун об’ємом 6,6 л.

Говорячи про додаткові доопрацювання, пов’язані з впровадженням двигунів такого об’єму, представники GM зазначають, що інженери суттєво модернізували гальмівну систему моделей HD. Тепер вона оснащується електронним підсилювачем гальм і передніми дисками діаметром 14,6 дюйма, а також замінено колишню систему рульового управління на рейковий механізм з електропідсилювачем (EPS).

Останнє рішення покликане зменшити відбій на кермі під час їзди по бездоріжжю та при високих навантаженнях на передню вісь — наприклад, під час роботи зі снігоприбиральним відвалом.

Новий гігантський двигун Duramax об’ємом 8,3 л вироблятиметься на розширеному підприємстві GM DMAX у Бруквіллі (штат Огайо)

Виробництво бензинових версій заплановано на заводі GM Tonawanda Propulsion Plant у штаті Нью-Йорк.

Очікується, що пікапи Chevrolet Silverado HD та GMC Sierra HD 2027 року випуску з новим двигуном надійдуть до північноамериканських дилерів наприкінці 2026 року.

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