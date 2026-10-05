Honda хочет отказаться от остановок на зарядку: грузовики будут питаться во время движения

Honda R&D совместно с Taisei Corporation и Taisei Rotec разработала технологию беспроводной передачи энергии электромобилям во время движения. Демонстрационные испытания на дорогах общего пользования планируется начать с 2027 финансового года по японскому календарю.

Об этом говорится на официальном сайте Honda.

Система использует магнитную беспроводную передачу энергии через оборудование, встроенное в дорожное покрытие. Технология рассчитана как на легковые электромобили, так и на крупные коммерческие транспортные средства.

В Honda отметили, что совместные исследования с Taisei и Taisei Rotec ведутся с 2025 года. Компании уже провели испытания на тестовой трассе Future Technology Field for Taisei Group/Satte, где проверяли систему беспроводной передачи энергии, конструкцию дорожного покрытия и методы строительства.

Схема покрытия Фото: Honda

Одной из задач было создание дорожной конструкции, способной выдерживать движение крупных транспортных средств с полной массой около 20 тонн. Разработчики также тестировали систему подачи электроэнергии с высокой мощностью и быстрой реакцией, а также возможность практической установки оборудования в дорожное покрытие.

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По данным Honda, встроенный в дорогу блок GA впервые в мире объединяет инвертор и катушку в одном модуле DWPT. Система передает электроэнергию посредством распределения постоянного тока, что должно обеспечить стабильную беспроводную зарядку высокой мощности.

Схема системы зарядки Фото: Honda

В конце 2026 года компании планируют построить новую испытательную трассу на площадке T-FIELD/TAMRA. Там проведут испытания на долговечность, эквивалентные нагрузке от 1 млн колес, проверят эффективность DWPT и меры по снижению утечки электромагнитного поля.

В дальнейшем компании Honda, Taisei и Taisei Rotec планируют проверить работу системы при мощности до 150 кВт, что может найти применение в крупных коммерческих электромобилях, а также оценить надежность беспроводной передачи энергии при движении на высокой скорости.

Демонстрационные испытания на дорогах общего пользования должны начаться в японском 2027 финансовом году, который стартует 1 апреля 2027 года. Компании также планируют принять участие в проекте Tateyama Project на автомагистрали Tateyama в японской префектуре Тиба.

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