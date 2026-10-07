Lamborghini, Ferrari и Porsche: бизнесмен-мошенник лишился коллекции из более чем 90 авто

Конфискация коллекции из дорогих и эксклюзивных авто, а также 160 месяцев заключения в федеральной тюрьме — такой приговор в начале октября получил 41-летний Клейтон Ллойд Айли из города Стивенвилл (Техас).

Мужчина лишился более 90 авто, приобретенных незаконно, в рамках федерального дела о мошенничестве с использованием электронных средств связи, сообщает CarScoops.

По утверждению федеральных прокуроров, подсудимый более 13 лет осуществлял преступную деятельность, которая включала мошенничество, кражу личных данных и присвоение средств клиентов страховой компании.

Он признал вину 17 июня и согласился на конфискацию автомобилей, приобретенных на доходы от мошеннической деятельности.

Среди его обширной коллекции значатся Lamborghini Aventador (2012 г.), Huracan (2015 г.), Ferrari 488 (2016 и 2018 гг.), Dodge SRT Viper (2014 г.) и Porsche Taycan (2021 г.). Также в перечне присутствуют Maserati MC20 и гораздо менее экзотические модели, такие как Toyota Tundra и Jeep Gladiator.

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В более раннем сообщении Министерства юстиции США упоминались также классические Camaro, Pontiac Firebird, Trans Am и военная техника. В целом же список его приобретений выходил далеко за рамки европейских суперкаров.

Деньги на эти авто он получал, как уже говорилось, нечестным путем. Айли управлял компанией Clayton Texas Legacy Insurance Group в городе Кросс-Плейнс, предлагая услуги страхования автомобилей, жилья и жизни.

По данным обвинения, бизнесмен принимал от некоторых клиентов страховые взносы, не оформляя при этом запрошенные ими полисы, а тратил деньги на личные нужды и поддержание преступной схемы.

Кроме того, он предлагал программу кредитования под "гарантированные векселя" (Bonded Note) Министерства обороны, предназначенную для частных военных подрядчиков. Такой программы не существовало, однако только на этом предложении Айли заработал более двух миллионов долларов.

Преступник также использовал личные данные жертв для оформления кредитных карт на их имена, а затем тратил средства с этих карт на себя и на покупку автомобилей. Параллельно с этим он переводил деньги на счета подконтрольной ему компании, выдавая их за выручку от коммерческой деятельности.

Все конфискованные машины выставят на аукцион, а вырученные средства пойдут на выплату компенсаций пострадавшим. Когда именно их начнут продавать и по какой цене, в американском Минюсте пока не сообщают.

Напомним, в Ровно у учителя конфисковали авто для ВСУ.

Также сообщалось, что у жителя Индии конфисковали машину с винтами на крыше.