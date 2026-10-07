Lamborghini, Ferrari та Porsche: бізнесмен-шахрай втратив колекцію з понад 90 автомобілів

Конфіскація колекції дорогих та ексклюзивних автомобілів, а також 160 місяців ув’язнення у федеральній в’язниці — такий вирок на початку жовтня отримав 41-річний Клейтон Ллойд Айлі з міста Стівенвілл (Техас).

Чоловік втратив понад 90 автомобілів, придбаних незаконно, у рамках федеральної справи про шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, повідомляє CarScoops.

За твердженням федеральних прокурорів, підсудний понад 13 років здійснював злочинну діяльність, яка включала шахрайство, крадіжку особистих даних та привласнення коштів клієнтів страхової компанії.

17 червня він визнав свою провину та погодився на конфіскацію автомобілів, придбаних за кошти, отримані від шахрайської діяльності.

Серед його великої колекції є Lamborghini Aventador (2012 р.), Huracan (2015 р.), Ferrari 488 (2016 та 2018 рр.), Dodge SRT Viper (2014 р.) та Porsche Taycan (2021 р.). Також у переліку є Maserati MC20 та набагато менш екзотичні моделі, такі як Toyota Tundra та Jeep Gladiator.

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У попередньому повідомленні Міністерства юстиції США також згадувалися класичні моделі Camaro, Pontiac Firebird, Trans Am та військова техніка. Загалом же перелік його придбань виходив далеко за межі європейських суперкарів.

Гроші на ці автомобілі він отримував, як уже зазначалося, нечесним шляхом. Айлі керував компанією Clayton Texas Legacy Insurance Group у місті Крос-Плейнс, пропонуючи послуги зі страхування автомобілів, житла та життя.

За даними обвинувачення, бізнесмен отримував від деяких клієнтів страхові внески, не оформлюючи при цьому запитувані ними поліси, а витрачав гроші на особисті потреби та підтримку злочинної схеми.

Крім того, він пропонував програму кредитування під "гарантовані векселі" (Bonded Note) Міністерства оборони, призначену для приватних військових підрядників. Такої програми не існувало, проте лише на цій пропозиції Айлі заробив понад два мільйони доларів.

Злочинець також використовував особисті дані жертв для оформлення кредитних карток на їхні імена, а потім витрачав кошти з цих карток на власні потреби та на придбання автомобілів. Паралельно з цим він переказував гроші на рахунки підконтрольної йому компанії, видаючи їх за виручку від комерційної діяльності.

Усі конфісковані автомобілі виставлять на аукціон, а виручені кошти підуть на виплату компенсацій потерпілим. Коли саме їх почнуть продавати і за якою ціною, в американському Мін’юсті поки що не повідомляють.

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