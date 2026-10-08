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Японский внедорожник получил характер 90-х: Suzuki Jimny изменили до неузнаваемости (фото)

Автомобиль Suzuki Jimny Nomade
Jimny получил внешний вид, напоминающий американские внедорожники начала 1990-х годов | Фото: C.L. Link

Японское ателье C.L.Link представило доработанную версию Suzuki Jimny Nomade с квадратными фарами, новой решеткой радиатора и заниженной подвеской. Премьера готового проекта состоится на Tokyo Auto Salon 2027.

Об этом сообщает издание Motor1.

Компания C.L.Link из Хиросимы, специализирующаяся на запчастях для Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser, совместно с автомобильным блогером Рё Исикавой создала необычную версию Jimny Nomade. Главным изменением стала передняя часть автомобиля.

Круглые штатные фары заменили на квадратные, а также установили специально разработанные решетку радиатора и передний бампер. Благодаря этому Jimny приобрел внешний вид, напоминающий американские внедорожники начала 1990-х годов, в частности GMC Typhoon.

Автомобиль Suzuki Jimny Nomade
Suzuki Jimny Nomade
Фото: C.L. Link

C.L.Link даже использовала для презентации своего проекта фотографию оригинального GMC Typhoon. Снимок нового Jimny повторяет композицию, фон и освещение исторического пресс-фото американского внедорожника.

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Заднюю часть также изменили. Там появилась панель в цвет кузова, новый логотип, затемненные задние фонари и красные светоотражатели. Выхлопную систему дополнили глушителем C.L.Link Type 1.

Автомобиль Suzuki Jimny Nomade
Suzuki Jimny Nomade
Фото: C.L. Link

Помимо внешнего вида, тюнер поработал над подвеской. Jimny Nomade получил пружины Eibach и амортизаторы Bilstein, благодаря которым кузов стал примерно на 2,5 см ниже. По замыслу разработчиков, это должно сделать автомобиль более укомплектованным без существенной потери его внедорожных возможностей.

Автомобиль Suzuki Jimny Nomade
Suzuki Jimny Nomade
Фото: C.L. Link

Новые 16-дюймовые диски C.L.Link Union Rim TX были укомплектованы шинами Toyo Open Country H/T II размером 215/70 R16.

Проект был представлен 6 октября 2026 года. Он по-прежнему является неофициальной модификацией, а компания Suzuki пока не комментировала эту разработку.

Полностью готовый Jimny Nomade будет представлен на Tokyo Auto Salon 2027, который пройдет 15–17 января в выставочном центре Makuhari Messe в японском Тибе. Тогда же компания C.L.Link планирует начать прием заказов на комплект. Подробности о способе продажи и возможном количестве автомобилей пока не раскрыты.

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