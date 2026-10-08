Японский внедорожник получил характер 90-х: Suzuki Jimny изменили до неузнаваемости (фото)

Японское ателье C.L.Link представило доработанную версию Suzuki Jimny Nomade с квадратными фарами, новой решеткой радиатора и заниженной подвеской. Премьера готового проекта состоится на Tokyo Auto Salon 2027.

Об этом сообщает издание Motor1.

Компания C.L.Link из Хиросимы, специализирующаяся на запчастях для Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser, совместно с автомобильным блогером Рё Исикавой создала необычную версию Jimny Nomade. Главным изменением стала передняя часть автомобиля.

Круглые штатные фары заменили на квадратные, а также установили специально разработанные решетку радиатора и передний бампер. Благодаря этому Jimny приобрел внешний вид, напоминающий американские внедорожники начала 1990-х годов, в частности GMC Typhoon.

Suzuki Jimny Nomade Фото: C.L. Link

C.L.Link даже использовала для презентации своего проекта фотографию оригинального GMC Typhoon. Снимок нового Jimny повторяет композицию, фон и освещение исторического пресс-фото американского внедорожника.

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Заднюю часть также изменили. Там появилась панель в цвет кузова, новый логотип, затемненные задние фонари и красные светоотражатели. Выхлопную систему дополнили глушителем C.L.Link Type 1.

Suzuki Jimny Nomade Фото: C.L. Link

Помимо внешнего вида, тюнер поработал над подвеской. Jimny Nomade получил пружины Eibach и амортизаторы Bilstein, благодаря которым кузов стал примерно на 2,5 см ниже. По замыслу разработчиков, это должно сделать автомобиль более укомплектованным без существенной потери его внедорожных возможностей.

Suzuki Jimny Nomade Фото: C.L. Link

Новые 16-дюймовые диски C.L.Link Union Rim TX были укомплектованы шинами Toyo Open Country H/T II размером 215/70 R16.

Проект был представлен 6 октября 2026 года. Он по-прежнему является неофициальной модификацией, а компания Suzuki пока не комментировала эту разработку.

Полностью готовый Jimny Nomade будет представлен на Tokyo Auto Salon 2027, который пройдет 15–17 января в выставочном центре Makuhari Messe в японском Тибе. Тогда же компания C.L.Link планирует начать прием заказов на комплект. Подробности о способе продажи и возможном количестве автомобилей пока не раскрыты.

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