Неприметный раритет: в Киеве замечен 30-летний конкурент Audi S4 от Volvo (фото)

В Киеве заметили редкий Volvo 850 R 1996 года. Заряженный седан оснащен 250-сильным пятицилиндровым турбомотором и способен развивать 250 км/ч.

Volvo 850 R не был массовым, ведь всего в 1996–1997 годах было выпущено лишь 6000 седанов и универсалов. Фотографии редкого автомобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан способен развивать скорость до 250 км/ч Фото: Topcars UA

Заряженный Volvo 850 R был создан 30 лет назад на смену версии T-5R. Он бросил вызов Audi S4 и Mercedes C36 AMG, однако был более доступным.

Фото: Topcars UA

Под капот Volvo 850 1996 года установили 2,3-литровый пятицилиндровый турбодвигатель на 250 л. с. и 350 Н∙м. С 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Важно

В Киеве заметили редкие заряженные седаны Audi с мощными V8 (фото)

Кроме того, Volvo 850 R оснащена спортивной подвеской с несколько заниженным клиренсом, самоблокирующимся дифференциалом и увеличенными тормозами.

Видео дня

Седан оснащен 250-сильным пятицилиндровым турбодвигателем Фото: Topcars UA

Спортивная версия довольно сдержанна и отличается от стандартного Volvo 850 R скромным обвесом, другими бамперами, небольшим задним антикрылом и 17-дюймовыми дисками. В салоне установлены кожаные спортивные кресла, а комплектацию дополнила более мощная аудиосистема.

Кстати, недавно в Киеве сфотографировали лимитированный спортивный седан Jaguar 2000-х годов.

Также Фокус рассказывал о новых плагин-гибридных кроссоверах Volvo с большим запасом хода.