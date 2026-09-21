Неприметный раритет: в Киеве замечен 30-летний конкурент Audi S4 от Volvo (фото)
В Киеве заметили редкий Volvo 850 R 1996 года. Заряженный седан оснащен 250-сильным пятицилиндровым турбомотором и способен развивать 250 км/ч.
Volvo 850 R не был массовым, ведь всего в 1996–1997 годах было выпущено лишь 6000 седанов и универсалов. Фотографии редкого автомобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Заряженный Volvo 850 R был создан 30 лет назад на смену версии T-5R. Он бросил вызов Audi S4 и Mercedes C36 AMG, однако был более доступным.
Под капот Volvo 850 1996 года установили 2,3-литровый пятицилиндровый турбодвигатель на 250 л. с. и 350 Н∙м. С 5-ступенчатой механической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.Важно
Кроме того, Volvo 850 R оснащена спортивной подвеской с несколько заниженным клиренсом, самоблокирующимся дифференциалом и увеличенными тормозами.
Спортивная версия довольно сдержанна и отличается от стандартного Volvo 850 R скромным обвесом, другими бамперами, небольшим задним антикрылом и 17-дюймовыми дисками. В салоне установлены кожаные спортивные кресла, а комплектацию дополнила более мощная аудиосистема.
Кстати, недавно в Киеве сфотографировали лимитированный спортивный седан Jaguar 2000-х годов.
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