В Киеве заметили редкие заряженные седаны Audi с мощными V8 (фото)

В центре Киева сфотографировали сразу два заряженных Audi S8. Спортивные седаны оснащены 4,0-литровым V8 твин-турбо на 571 л. с.

Седан Audi S8 — редкость в Украине, ведь эта модель не слишком массовая и довольно дорогая: в новом состоянии она стоила от 150 000 евро. Фотографии автомобилей были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi S8 оснащены 571-сильным V8 с двойным турбонаддувом Фото: Topcars UA

Такой Audi S8 D5.2 выпускался с 2022 года и недавно был снят с производства. Автомобиль оснащён 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 571 к. с. и 800 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Салон Audi S8 отделан кожей и алюминием Фото: Audi

В арсенале автомобиля — полный привод со спортивным задним дифференциалом, управляемые задние колеса и пневмоподвеска. В качестве опции даже предлагались карбоново-керамические тормоза.

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Примечательно, что версия с повышенной мощностью не сильно отличается от стандартного седана Audi A8. Её выделяют особая решётка радиатора, иные бамперы и обвес. Также видны 20-дюймовые диски и четыре выхлопные трубы. Конкретно эти автомобили оснащены ещё и опциональным пакетом Black Optics Package с чёрным декором.

Audi S8 получил спортивные сиденья Фото: Audi

В салоне Audi S8 установлены спортивный руль и сиденья, а в отделке использованы кожа и алюминий. На приборной панели установлены три экрана.

Кстати, недавно в Киеве заметили суперкар Audi на "бляхах" с двигателем Lamborghini.

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