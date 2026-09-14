Как у Макрона: в Киеве заметили более доступный 300-сильный аналог BMW X4 от Renault (фото)

В Киеве сфотографировали кроссовер Renault Rafale. Флагманская модель оснащена 300-сильной плагин-гибридной установкой с расходом 0,7 л/100 км.

Новый Renault Rafale официально не продается в Украине, поэтому является редкостью на наших дорогах. У этой конкретной машины немецкие номера, поэтому либо это гости из ЕС, либо её ещё не растаможили. Фотографии кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе-кроссовер оснащен 300-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Topcars UA

4,7-метровый купе-кроссовер Renault Rafale в настоящее время является флагманом линейки французского бренда. Это один из автомобилей, которыми пользуется президент Франции Эмманюэль Макрон.

Renault Rafale — более доступный (от 46 750 евро) аналог BMW X4 и Mercedes GLC Coupe. Его назвали в честь самолета Renault Caudron Rafale C.460 1934 года, который установил ряд мировых рекордов скорости.

Видео дня

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Topcars UA

Купе-кроссовер отличается угловатым дизайном и имеет стремительный силуэт с изогнутой крышей. В салоне установлены цифровая приборная панель, большой портретный тачскрин и спортивные кресла. Объем багажника составляет 530 л.

Важно

С камерами, телевизорами и компьютером: каким был первый Renault Megane 1988 года (фото)

Новый Renault Rafale предлагается исключительно в гибридных модификациях. Конкретно этот кроссовер — топовая полноприводная плагин-гибридная версия на 300 сил с 1,2-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами.

Renault Rafale способен разгоняться до сотни за 6,4 с Фото: Topcars UA

Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и развивать скорость до 180 км/ч. Батарея на 22 кВт∙ч позволяет проехать 105 км в электрическом режиме. Комбинированный расход топлива составляет всего 0,7 л на 100 км, а при разряженной батарее возрастает до 5,8 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1002 км.

Кстати, недавно состоялся дебют недорогого пикапа Renault на базе Duster.

Также Фокус рассказывал о лимитированном Jaguar 2000-х в Киеве.