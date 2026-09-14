Як у Макрона: у Києві помітили доступніший 300-сильний аналог BMW X4 від Renault (фото)
У Києві сфотографували кросовер Renault Rafale. Флагманська модель оснащена 300-сильною плагін-гібридною установкою з витратою 0,7 л/100 км.
Новий Renault Rafale офіційно не продається в Україні, тому є раритетом на наших дорогах. Конкретно в цього авто німецькі номери, тому або це гості з ЄС, або ж його ще не розмитнили. Світлини кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
4,7-метровий купе-кросовер Renault Rafale наразі є флагманом у лінійці французького бренду. Це один із автомобілів, які використовує президент Франції Емманюель Макрон.
Renault Rafale — доступніший (від 46 750 євро) аналог BMW X4 та Mercedes GLC Coupe. Назвали його на честь літака Renault Caudron Rafale C.460 1934 року, який встановив низку світових рекордів швидкості.
Купе-кросовер вирізняється гранчастим дизайном та має стрімкий силует із вигнутим дахом. У салоні встановлено цифровий щиток приладів, великий портретний тачскрін і спортивні крісла. Об'єм багажника становить 530 л.Важливо
Новий Renault Rafale пропонують виключно в гібридних модифікаціях. Конкретно цей кросовер — топовий повнопривідний плагін-гібрид на 300 сил із 1,2-літровим турбодвигуном та двома електромоторами.
Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с та розвинути 180 км/год. Батарея на 22 кВт∙год дає змогу проїхати 105 км в електричному режимі. Комбінована витрата пального становить всього 0,7 л на 100 км, а з розрядженою батареєю зростає до 5,8 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині і електротязі — 1002 км.
Між іншим, нещодавно дебютував недорогий пікап Renault на базі Duster.
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