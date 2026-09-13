Один із 1100: у Києві засвітився лімітований британський спорт-седан 2000-х (фото)

У Києві сфотографували седан Jaguar XJ 2001 року в рідкісному виконанні Sport. Авто із невеликим V8 здатне розвинути 235 км/год.

Jaguar XJ Sport – лімітована версія седана четвертого покоління. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Випущено 1108 Jaguar XJ Sport Фото: Topcars UA

Усього з 1997 по 2003 рік виготовлено тільки 1108 Jaguar XJ Sport, тому це раритет не лише в Україні. Представницькому седану додали спортивного стилю. Зокрема, на кузові Jaguar XJ стало менше хромованих елементів – їх замінили фарбованими деталями. Крім того, замінили колісні диски.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Topcars UA

У салоні Jaguar XJ Sport встановлені передні крісла з покращеною бічною підтримкою. Для авто пропонували особливі варіанти внутрішнього оздоблення шкірою та деревом.

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Седан Jaguar XJ Sport випускали з бензиновими V8 об’ємом 3,2 л (243 к. с.) та 4,0 л (294 к. с.). Конкретно цей автомобіль оснащений меншим двигуном.

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Jaguar XJ Sport оснащений невеликим 3,2-літровим V8 Фото: Topcars UA

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 8,3 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год. До того ж, Jaguar XJ Sport має дещо жорсткішу підвіску, аніж стандартна модель.

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