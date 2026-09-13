Один из 1100: в Киеве засветился лимитированный британский спортивный седан 2000-х (фото)

В Киеве сфотографировали седан Jaguar XJ 2001 года выпуска в редкой версии Sport. Автомобиль с небольшим двигателем V8 способен развивать 235 км/ч.

Jaguar XJ Sport — лимитированная версия седана четвёртого поколения. Её фотографии были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Выпущено 1108 автомобилей Jaguar XJ Sport Фото: Topcars UA

Всего с 1997 по 2003 год было выпущено всего 1108 автомобилей Jaguar XJ Sport, поэтому это раритет не только в Украине. Представительскому седану добавили спортивного стиля. В частности, на кузове Jaguar XJ стало меньше хромированных элементов — их заменили окрашенными деталями. Кроме того, заменили колесные диски.

В салоне установили спортивные сиденья Фото: Topcars UA

В салоне Jaguar XJ Sport установлены передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Для авто предлагались специальные варианты отделки салона кожей и деревом.

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Седан Jaguar XJ Sport выпускался с бензиновыми двигателями V8 объемом 3,2 л (243 к. с.) и 4,0 л (294 к. с.). Именно этот автомобиль оснащен двигателем меньшего объема.

Jaguar XJ Sport оснащен небольшим 3,2-литровым двигателем V8 Фото: Topcars UA

С 5-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. Кроме того, у Jaguar XJ Sport подвеска немного жестче, чем у стандартной модели.

Кстати, недавно в Украине появился новейший британский суперкар с двигателем Mercedes мощностью 700 сил.

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