Более 1500 сил и 359 км/ч: в Киеве заметили самый быстрый седан в мире (фото)
В центре Киева сфотографировали новый Xiaomi SU7 Ultra. Электрический спортивный седан оснащен 1548-сильной установкой и разгоняется до сотни за 2 секунды.
Цена Xiaomi SU7 Ultra в Украине составляет 4 миллиона гривен. Фотографии мощного электромобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Спортивная версия Xiaomi SU7 оснащена тремя моторами, суммарно развивающими 1548 к. с. и 1770 Н∙м. Полноприводный седан способен разгоняться до 100 км/ч за 2 с, а до 200 км/ч — за 6 с. Максимальная скорость составляет 359 км/ч.
Седан оснащен спортивной пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, а также карбоново-керамическими тормозами Akenobo (диаметром 430 мм спереди и 410 мм сзади), которые позволяют останавливаться со 100 км/ч на дистанции 30,8 м.
Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra — самый быстрый седан в мире. Кроме того, на автодроме Нюрбургринг он установил рекорд круга среди серийных четырёхдверных автомобилей — проехал круг за 7 минут 4,9 секунды.Важно
Аккумуляторная батарея емкостью 93 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 630 км. Быстрая зарядка (мощностью 480 кВт) до 80 % занимает 11 минут.
Отличить новый Xiaomi SU7 Ultra от стандартного седана можно по обвесу, антикрылу, капоту с отверстиями и 21-дюймовым литым дискам. Аэродинамический пакет обеспечивает дополнительную прижимную силу в 265 кг. В салоне установлены спортивный руль и сиденья, а в отделке сочетаются кожа, алькантара и карбон.
Кстати, недавно дебютировали семейные кроссоверы Xiaomi, которые стали первыми моделями этой марки с двигателями внутреннего сгорания.
Также Фокус рассказывал о новом электрическом кроссовере Porsche Cayenne в Киеве.