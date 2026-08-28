Более 1500 сил и 359 км/ч: в Киеве заметили самый быстрый седан в мире (фото)

В центре Киева сфотографировали новый Xiaomi SU7 Ultra. Электрический спортивный седан оснащен 1548-сильной установкой и разгоняется до сотни за 2 секунды.

Цена Xiaomi SU7 Ultra в Украине составляет 4 миллиона гривен. Фотографии мощного электромобиля были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Xiaomi SU7 Ultra получил обвес и антикрыло Фото: Topcars UA

Спортивная версия Xiaomi SU7 оснащена тремя моторами, суммарно развивающими 1548 к. с. и 1770 Н∙м. Полноприводный седан способен разгоняться до 100 км/ч за 2 с, а до 200 км/ч — за 6 с. Максимальная скорость составляет 359 км/ч.

В салоне установлены спортивный руль и сиденья Фото: Xiaomi

Седан оснащен спортивной пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, а также карбоново-керамическими тормозами Akenobo (диаметром 430 мм спереди и 410 мм сзади), которые позволяют останавливаться со 100 км/ч на дистанции 30,8 м.

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Xiaomi SU7 Ultra способен развивать скорость 359 км/ч Фото: Topcars UA

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra — самый быстрый седан в мире. Кроме того, на автодроме Нюрбургринг он установил рекорд круга среди серийных четырёхдверных автомобилей — проехал круг за 7 минут 4,9 секунды.

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Аккумуляторная батарея емкостью 93 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 630 км. Быстрая зарядка (мощностью 480 кВт) до 80 % занимает 11 минут.

Автомобиль оснастили карбон-керамическими тормозами и 21-дюймовыми дисками Фото: Topcars UA

Отличить новый Xiaomi SU7 Ultra от стандартного седана можно по обвесу, антикрылу, капоту с отверстиями и 21-дюймовым литым дискам. Аэродинамический пакет обеспечивает дополнительную прижимную силу в 265 кг. В салоне установлены спортивный руль и сиденья, а в отделке сочетаются кожа, алькантара и карбон.

Кстати, недавно дебютировали семейные кроссоверы Xiaomi, которые стали первыми моделями этой марки с двигателями внутреннего сгорания.

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