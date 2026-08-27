В Украине появился новейший электрокар Porsche Cayenne Coupe с запасом хода 700 км (фото)

В Украине начали продавать новый Porsche Cayenne Coupe. Спортивный электрокроссовер доступен в версиях мощностью до 1156 сил и способен разгоняться до сотни за 2,5 с.

Один из первых Porsche Cayenne Coupe в Украине был сфотографирован в Киеве. Снимки электрокроссовера были опубликованы на странице king_artur.ua в Instagram.

Как и раньше, купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe отличается более стремительным силуэтом с изогнутой крышей. Сзади установлен выдвижной спойлер.

Porsche Cayenne Coupe отличается более стремительным силуэтом Фото: king_artur.ua

Планировка салона такая же, как у стандартного электромобиля Porsche Cayenne 2026 — с тремя экранами на приборной панели. Объём багажника составляет 534–1347 л, также имеется 90-литровый отсек в передней части.

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Электромобиль Porsche Cayenne Coupe предлагается в версиях мощностью 442, 666 и 1156 л. с. Топовая версия Turbo способна разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать скорость 260 км/ч. Кроссовер оснащён пневмоподвеской, а в качестве опций доступны активные стабилизаторы и управляемые задние колёса.

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Все электромобили Porsche Cayenne оснащены большой батареей емкостью 113 кВт∙ч. Запас хода составляет 682–703 км, а быстрая зарядка (мощностью 400 кВт) до 80 % занимает всего 16 минут; также поддерживается беспроводная зарядка.

На передней панели установлены три экрана Фото: Porsche

Цена на Porsche Cayenne Coupe на украинском рынке начинается с 5 642 220 гривен, а самая мощная версия Turbo стоит от 8 760 015 гривен.

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