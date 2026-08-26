Нового 600-сильного конкурента BMW X5 M от Toyota впервые заметили на дорогах (фото)

Кроссовер Lexus RX впервые получит мощную заряженную версию. Для неё готовят 600-сильную гибридную установку.

Toyota планирует расширять линейку заряженных моделей Morizo. Ранее такую версию получил компактный кроссовер Lexus LBX, а вскоре спортивная версия появится и у Lexus RX. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер заметили во время испытаний в Германии Фото: carscoops.com

Новый Lexus RX Morizo RR должен появиться в 2028 году после обновления модели, а пока кроссовер заметили во время испытаний в Германии. Его частично заклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна можно разглядеть.

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Кроссовер Lexus RX Morizo RR получит более агрессивные бамперы, измененный капот и расширенные колесные арки, а сзади видны широкие выхлопные трубы. Тестовый прототип занизили и "обули" в спортивные низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport 4 SUV размером 265/40 ZR21 спереди и 295/35 ZR21 сзади. В салоне бросаются в глаза ковшообразные передние сиденья.

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Lexus RX Morizo RR получит гибридную установку мощностью 600 сил Фото: carscoops.com

Ожидается, что Lexus RX Morizo RR будет оснащён новой гибридной установкой с 2,0-литровой турбочетверкой и парой электромоторов. Мощность составит примерно 600 сил, что позволит кроссоверу конкурировать с BMW X5 M, Audi RS Q8 и Mercedes-AMG GLE63.

Кстати, недавно в Киеве заметили очень редкого конкурента BMW M5 от Lexus с двигателем V8.

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