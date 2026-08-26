Нового 600-сильного конкурента BMW X5 M від Toyota уперше помітили на дорогах (фото)

Кросовер Lexus RX уперше отримає потужну заряджену версію. Для неї готують 600-сильну гібридну установку.

Toyota планує розширювати лінійку заряджених моделей Morizo. Раніше таку версію отримав компактний кросовер Lexus LBX, а невдовзі спортивний варіант з'явиться і в Lexus RX. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер помітили під час тестів у Німеччині Фото: carscoops.com

Новий Lexus RX Morizo RR повинен з'явитися у 2028 році після оновлення моделі, а поки кросовер помітили під час випробувань у Німеччині. Його частково обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну можна розгледіти.

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Кросовер Lexus RX Morizo RR отримає агресивніші бампери, інакший капот та розширені колісні арки, а ззаду видно ширші вихлопні труби. Тестовий прототип занизили та "взули" у спортивні низькопрофільні шини Michelin Pilot Sport 4 SUV розміром 265/40 ZR21 спереду та 295/35 ZR21 ззаду. У салоні помітні ковшеподібні передні крісла.

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Lexus RX Morizo RR отримає 600-сильну гібридну установку Фото: carscoops.com

Очікується, що Lexus RX Morizo RR оснастять новою гібридною установкою з 2,0-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів. Потужність складе приблизно 600 сил, що дозволить кросоверу конкурувати з BMW X5 M, Audi RS Q8 та Mercedes-AMG GLE63.

До речі, нещодавно в Києві помітили дуже рідкісного суперника BMW M5 від Lexus із V8 під капотом.

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