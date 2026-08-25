Яркий раритет: в Киеве засветился заряженный кабриолет Porsche 2000-х (фото)

В Киеве сфотографировали редкий Porsche 911 Turbo 2000-х в кузове кабриолет. Спорткар с 480-сильной турбошисткой способен развить более 300 км/ч.

Кабриолет Porsche 911 Turbo Cabriolet в 997 кузове – раритет, ведь всего с 2007 по 2013 год произвели 7851 авто. Фотографии спорткара опубликовали на странице topcars_u.a в Instagram.

Большинство Porsche 911 Turbo пятого поколения выпустили в кузове купе. Авто оснащено 3,6-литровой оппозитной шестеркой с двумя турбинами со сменной геометрией, развивающей 480 л. и 680 Н∙м.

Выпущено 7851 Porsche 911 Turbo Cabriolet в 997 кузове Фото: Topcars UA

С 5-ступенчатым автоматом Tiptronic разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 310 км/ч. В арсенале авто – полный привод и активная подвеска. Именно этот кабриолет Porsche 997 Turbo оснащен опционными карбоново-керамическими тормозами.

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Отличить Porsche 911 Turbo Cabriolet от стандартного варианта модели можно по фиксированному антикрылу, увеличенным воздухозаборникам и специальным колесным дискам диаметром 19 дюймов.

Салон украшен кожей с контрастной прострочкой Фото: Topcars UA Фото: Topcars UA

В отделке салона использовали кожу с контрастными швами. Этот автомобиль имеет пакет Sports Chrono, который включает хронометр и систему помощи при старте Launch control.

Между тем, недавно в Украину привезли лимитированный Porsche 911 в стиле 70-х.

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