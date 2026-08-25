Яскравий раритет: у Києві засвітився заряджений кабріолет Porsche 2000-х (фото)
У Києві сфотографували рідкісний Porsche 911 Turbo 2000-х в кузові кабріолет. Спорткар із 480-сильною турбошісткою здатен розвинути понад 300 км/год.
Кабріолет Porsche 911 Turbo Cabriolet у 997 кузові – раритет, адже всього з 2007 по 2013 рік виготовили 7851 авто. Світлини спорткара опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Більшість Porsche 911 Turbo п’ятого покоління випустили в кузові купе. Авто оснащене 3,6-літровою опозитною шісткою з двома турбінами зі змінною геометрією, яка розвиває 480 к. с. і 680 Н∙м.
Із 5-ступінчастим автоматом Tiptronic розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 310 км/год. В арсеналі авто – повний привід та активна підвіска. Конкретно цей кабріолет Porsche 997 Turbo оснащений опційними карбоново-керамічними гальмами.
Відрізнити Porsche 911 Turbo Cabriolet від стандартного варіанта моделі можна за фіксованим антикрилом, збільшеними повітрозабірниками та особливими колісними дисками діаметром 19 дюймів.
В оздобленні салону використали шкіру з контрастними швами. Це авто має пакет Sports Chrono, який включає хронометр та систему допомоги при старті Launch control.
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