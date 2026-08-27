В Україні з'явився новітній електрокар Porsche Cayenne Coupe із запасом ходу 700 км (фото)

В Україні стали продавати новий Porsche Cayenne Coupe. Спортивний електрокросовер доступний у версіях потужністю до 1156 сил і здатен розігнатися до сотні за 2,5 с.

Один із перших Porsche Cayenne Coupe в Україні сфотографували в Києві. Світлини електрокросовера опублікували на сторінці king_artur.ua в Instagram.

Як і раніше, купе-кросовер Porsche Cayenne Coupe вирізняється стрімкішим силуетом із вигнутим дахом. Ззаду встановлено висувний спойлер.

Porsche Cayenne Coupe вирізняється стрімкішим силуетом Фото: king_artur.ua

Компонування салону таке саме, як у стандартного електромобіля Porsche Cayenne 2026 — із трьома екранами на передній панелі. Об'єм багажника становить 534-1347 л, також є 90-літровий відсік спереду.

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Електромобіль Porsche Cayenne Coupe пропонують у версіях потужністю 442, 666 та 1156 к. с. Топовий варіант Turbo здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 260 км/год. Кросовер оснащений пневмопідвіскою, а в якості опцій доступні активні стабілізатори і керовані задні колеса.

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Усі електричні Porsche Cayenne мають велику батарею ємністю 113 кВт∙год. Запас ходу становить 682-703 км, а швидка зарядка (потужністю 400 кВт) на 80% займає всього 16 хвилин, також підтримується бездротове заряджання.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Porsche

Ціна Porsche Cayenne Coupe на українському ринку стартує з 5 642 220 гривень, а найпотужніший варіант Turbo коштує від 8 760 015 гривень.

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