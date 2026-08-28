Японский соперник BMW M3: в Киеве заметили редкий заряженый Lexus с V8 (фото)

В Киеве сфотографировали заряженный седан Lexus IS-F. Спортивный автомобиль оснащен 5,0-литровым V8 и разгоняется до сотни за 4,8 с.

Lexus IS-F — довольно редкая модель, ведь всего с 2008 по 2014 год было выпущено примерно 12 000 таких седанов. Фотографии раритетного авто были опубликованы на странице cars_rv в Instagram.

Lexus IS-F способен развивать скорость до 270 км/ч Фото: instagram.com/cars_rv

Спортивный седан Lexus IS-F — конкурент BMW M3 и Mercedes C63 AMG. Его главная особенность — 5,0-литровый V8 мощностью 417 к. с. С 8-ступенчатой автоматической коробкой передач разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

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Кроме того, Lexus IS-F получил спортивную подвеску, перенастроенное рулевое управление и увеличенные тормоза диаметром 360 мм спереди и 345 мм сзади.

Салон Lexus IS-F отделан кожей и алюминием Фото: Lexus

Отличить заряженную версию от стандартной Lexus IS второго поколения можно по более крупным передним воздухозаборникам, расширенным крыльям, обвесу и спойлеру. Сзади видны оригинальные выхлопные трубы. Седан занижен и оснащен 19-дюймовыми дисками.

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Седан получил спортивные сиденья Фото: Lexus

В салоне Lexus IS-F установлены спортивные кресла и руль. В отделке использованы кожа и полированный алюминий.

Кстати, недавно в столице заметили старший седан Lexus GS-F, оснащённый более мощным V8.

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