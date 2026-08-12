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Роскошный минимализм: Jaguar показал интерьер электромобиля Type 01 (фото)

Jaguar Type 01 — каким будет внутри 1000-сильный электрокар
Прототип Jaguar Type 01 | Фото: carscoops.com

6 октября в Нью-Йорке запланирована премьера электромобиля Jaguar Type 01. За два месяца до этого компания Jaguar показала первые официальные изображения интерьера нового авто.

Серийный Jaguar Type 01 демонстрирует минималистичный четырехместный салон с центральной осью во всю длину и скрытыми технологиями, пишет Carscoops.

Как видно на опубликованных кадрах, он отличается прямыми линиями, скрытыми отсеками, ретро-формами и цветовыми решениями.

Интерьер со своим минимализмом и дизайнерскими моментами перекликается с экстерьером.

Чем примечателен интерьер Jaguar Type 01

Интерьер напрямую восходит к концепту Type 00, но отличается более смелыми деталями. В Jaguar описывают интерьер как "обволакивающий водителя благодаря низкой посадке, которая внушает уверенность и создает ощущение комфорта".

Компания-производитель сохранила центральную ось, которая делит салон на две половины и ограничивает вместимость четырьмя пассажирами.

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Перед водителем — большая цифровая приборная панель, которая заменяет традиционный мультимедийный экран, отсутствующий на центральной консоли, и отображает все — от скорости до навигации.

Jaguar также отказался от отдельного дисплея для переднего пассажира. За приборной панелью расположен экран, заменяющий зеркало заднего вида, под названием ClearSight Rear View Display. Он находится у основания лобового стекла.

Также есть небольшой сенсорный экран в стиле смартфона, выступающий из центральной консоли. На нем размещены элементы управления климатом и мультимедиа, а по обе стороны от центральной ступицы двухспицевого рулевого колеса, где расположен новый логотип Jaguar, находятся кнопки с тактильной отдачей.

В салоне практически отсутствуют физические кнопки. Остались только переключатели стеклоподъемников.

По словам разработчиков, этот электромобиль имеет скрытые отсеки, технологии, которые остаются незаметными до тех пор, пока не понадобятся, и неожиданные цветовые акценты.

На фотографиях можно рассмотреть "парящую" центральную консоль, которая тоже, предположительно, имеет скрытые отсеки, панорамную крышу и полосы подсветки вдоль дверей. Серийная модель обходится без заднего ветрового стекла, следуя примеру Avatr 12 и Polestar 4.

Цветовая палитра заимствована из "травертина и богатых текстур текстиля ручной работы", создавая атмосферу концепт-каров 70-х годов.

Кремовая и коричневая обивка сочетаются с латунными акцентами на центральной части кузова, а на дверных картах размещены эмблемы Jaguar.

Линейная графика визуально объединяет капот и приборную панель. Тот же мотив повторяется на рулевом колесе.

По словам главного дизайнера интерьеров Jaguar Томаса Холдена, философия дизайна нового электрокара воплощает внешний облик автомобиля в выразительную архитектуру интерьера:

"В отличие от горизонтальной нормы дизайна интерьера, мы подчеркиваем его эффектную продольную природу через центральную ось — архитектурное решение, создающее четыре отдельных пространства. Благодаря аутентичным материалам, технологиям по запросу и лаконичным плавным поверхностям, Type 01 представляет собой безошибочную драматичность и театральность, которые определят современный роскошный автомобильный интерьер будущего".

Серийный GT построен на совершенно новой, специально разработанной для электромобилей, архитектуре Jaguar Electric Architecture (JEA).

Фото: carscoops.com

Компания планирует достичь запаса хода более 644 км по циклу EPA или 700 км по циклу WLTP от батареи емкостью 120 кВт·ч и мощности более 986 л.с. от полноприводной трехмоторной установки. В Jaguar также подтвердили крутящий момент в 1300 Н∙м.

Фото: carscoops.com

Прототип Jaguar Type 01 будет представлен на конкурсе Pebble Beach Concours 16 августа в новой камуфляжной пленке.

Напомним, что еще стоит знать о Jaguar Type 01.

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