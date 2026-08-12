Роскошный минимализм: Jaguar показал интерьер электромобиля Type 01 (фото)

6 октября в Нью-Йорке запланирована премьера электромобиля Jaguar Type 01. За два месяца до этого компания Jaguar показала первые официальные изображения интерьера нового авто.

Серийный Jaguar Type 01 демонстрирует минималистичный четырехместный салон с центральной осью во всю длину и скрытыми технологиями, пишет Carscoops.

Как видно на опубликованных кадрах, он отличается прямыми линиями, скрытыми отсеками, ретро-формами и цветовыми решениями.

Интерьер со своим минимализмом и дизайнерскими моментами перекликается с экстерьером.

Чем примечателен интерьер Jaguar Type 01

Интерьер напрямую восходит к концепту Type 00, но отличается более смелыми деталями. В Jaguar описывают интерьер как "обволакивающий водителя благодаря низкой посадке, которая внушает уверенность и создает ощущение комфорта".

Компания-производитель сохранила центральную ось, которая делит салон на две половины и ограничивает вместимость четырьмя пассажирами.

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Перед водителем — большая цифровая приборная панель, которая заменяет традиционный мультимедийный экран, отсутствующий на центральной консоли, и отображает все — от скорости до навигации.

Jaguar также отказался от отдельного дисплея для переднего пассажира. За приборной панелью расположен экран, заменяющий зеркало заднего вида, под названием ClearSight Rear View Display. Он находится у основания лобового стекла.

Также есть небольшой сенсорный экран в стиле смартфона, выступающий из центральной консоли. На нем размещены элементы управления климатом и мультимедиа, а по обе стороны от центральной ступицы двухспицевого рулевого колеса, где расположен новый логотип Jaguar, находятся кнопки с тактильной отдачей.

В салоне практически отсутствуют физические кнопки. Остались только переключатели стеклоподъемников.

По словам разработчиков, этот электромобиль имеет скрытые отсеки, технологии, которые остаются незаметными до тех пор, пока не понадобятся, и неожиданные цветовые акценты.

На фотографиях можно рассмотреть "парящую" центральную консоль, которая тоже, предположительно, имеет скрытые отсеки, панорамную крышу и полосы подсветки вдоль дверей. Серийная модель обходится без заднего ветрового стекла, следуя примеру Avatr 12 и Polestar 4.

Цветовая палитра заимствована из "травертина и богатых текстур текстиля ручной работы", создавая атмосферу концепт-каров 70-х годов.

Кремовая и коричневая обивка сочетаются с латунными акцентами на центральной части кузова, а на дверных картах размещены эмблемы Jaguar.

Линейная графика визуально объединяет капот и приборную панель. Тот же мотив повторяется на рулевом колесе.

По словам главного дизайнера интерьеров Jaguar Томаса Холдена, философия дизайна нового электрокара воплощает внешний облик автомобиля в выразительную архитектуру интерьера:

"В отличие от горизонтальной нормы дизайна интерьера, мы подчеркиваем его эффектную продольную природу через центральную ось — архитектурное решение, создающее четыре отдельных пространства. Благодаря аутентичным материалам, технологиям по запросу и лаконичным плавным поверхностям, Type 01 представляет собой безошибочную драматичность и театральность, которые определят современный роскошный автомобильный интерьер будущего".

Серийный GT построен на совершенно новой, специально разработанной для электромобилей, архитектуре Jaguar Electric Architecture (JEA).

Компания планирует достичь запаса хода более 644 км по циклу EPA или 700 км по циклу WLTP от батареи емкостью 120 кВт·ч и мощности более 986 л.с. от полноприводной трехмоторной установки. В Jaguar также подтвердили крутящий момент в 1300 Н∙м.

Прототип Jaguar Type 01 будет представлен на конкурсе Pebble Beach Concours 16 августа в новой камуфляжной пленке.

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