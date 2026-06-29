Культовый Jaguar 60-х простоял в заброшенном состоянии более полувека (видео)

В Великобритании восстанавливают седан Jaguar Mark 2 1960 года выпуска. Этот знаменитый спортивный автомобиль не эксплуатировался с середины 70-х годов.

Jaguar Mark 2 готовят к реставрации. Об автомобиле рассказали в видео на YouTube-канале The Late Brake Show.

Этот седан Jaguar Mark 2 активно эксплуатировался до 1973 года, однако когда во время топливного кризиса цены на топливо резко взлетели, автомобиль поставили в сарай.

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В 2004 году Jaguar нашел и выкупил автоколлекционер Крис. Уже тогда автомобиль не заводился, поэтому британец перевез его в свой гараж и планировал отреставрировать. Однако из-за других проектов у него не было времени на Jaguar Mark 2, поэтому автомобиль простоял без движения ещё 22 года.

Седан нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Только сейчас Крис решил заняться автомобилем. Когда Jaguar Mark 2 помыли, оказалось, что местами кузов заржавел, а вот салон в хорошем состоянии. Двигатель попытались завести, заменив свечи зажигания, но безрезультатно.

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Салон Jaguar Mark 2 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Реставрация Jaguar Mark 2 имеет смысл, ведь это редкая топовая версия модели с 3,8-литровым 223-сильным шестицилиндровым двигателем. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 8,5 с и развивать скорость 201 км/ч. Также это один из первых в мире седанов с дисковыми тормозами.

Кстати, недавно в Украине начнут реставрировать редкий итальянский седан 80-х годов с двигателем Ferrari.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о новейшем 1000-сильном электромобиле Jaguar.