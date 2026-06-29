Культовий Jaguar 60-х простояв занедбаним понад пів сторіччя (відео)

У Великій Британії повертають до життя седан Jaguar Mark 2 1960 року. Знамените спортивне авто не їздило з середини 70-х.

Jaguar Mark 2 готують до відновлення. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Цей седан Jaguar Mark 2 активно експлуатували до 1973 року, проте коли в паливну кризу вартість пального злетіла, то авто запаркували в сараї.

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У 2004 році Jaguar знайшов та викупив автоколекціонер Кріс. Уже тоді авто не заводилося, тому британець перевіз його у свій гараж та планував відновити. Утім, через інші проєкти він не мав часу на Jaguar Mark 2, тому простояв без руху ще 22 роки.

Седан потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Лише зараз Кріс вирішив зайнятися автомобілем. Коли Jaguar Mark 2 відмили, то виявилося, що місцями кузов заіржавів, а от салон у гарному стані. Двигун спробували завести, замінивши свічки запалювання, проте безрезультатно.

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Салон Jaguar Mark 2 непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Реставрація Jaguar Mark 2 має сенс, адже це рідкісна топова версія моделі з 3,8-літровою 223-сильною шісткою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,5 с та розвинути 201 км/год. Також це один із перших у світі седанів із дисковими гальмами.

До речі, нещодавно в Україні відновлюватимуть рідкісний італійський седан 80-х із двигуном Ferrari.

Також Фокус розповідав про новітній 1000-сильний електромобіль Jaguar.