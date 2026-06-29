Культовий Jaguar 60-х простояв занедбаним понад пів сторіччя (відео)
У Великій Британії повертають до життя седан Jaguar Mark 2 1960 року. Знамените спортивне авто не їздило з середини 70-х.
Jaguar Mark 2 готують до відновлення. Про авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.
Цей седан Jaguar Mark 2 активно експлуатували до 1973 року, проте коли в паливну кризу вартість пального злетіла, то авто запаркували в сараї.Важливо
У 2004 році Jaguar знайшов та викупив автоколекціонер Кріс. Уже тоді авто не заводилося, тому британець перевіз його у свій гараж та планував відновити. Утім, через інші проєкти він не мав часу на Jaguar Mark 2, тому простояв без руху ще 22 роки.
Лише зараз Кріс вирішив зайнятися автомобілем. Коли Jaguar Mark 2 відмили, то виявилося, що місцями кузов заіржавів, а от салон у гарному стані. Двигун спробували завести, замінивши свічки запалювання, проте безрезультатно.
Реставрація Jaguar Mark 2 має сенс, адже це рідкісна топова версія моделі з 3,8-літровою 223-сильною шісткою. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8,5 с та розвинути 201 км/год. Також це один із перших у світі седанів із дисковими гальмами.
До речі, нещодавно в Україні відновлюватимуть рідкісний італійський седан 80-х із двигуном Ferrari.
Також Фокус розповідав про новітній 1000-сильний електромобіль Jaguar.