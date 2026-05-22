1000-сильний первісток: розкрито подробиці екстравагантного електромобіля Jaguar (фото)
Епатажний електромобіль Jaguar назвуть Type 01. Розкішна модель із незвичним дизайном отримає 1000-сильну установку.
Новий Jaguar Type 01 офіційно презентують у вересні, а поки що авто показали в камуфляжі під час Гран-прі Монако у "Формулі-Е". Про це повідомляється на сайті Jaguar.
У Jaguar пояснили значення назви моделі. Цифра "0" вказує на нульовий рівень шкідливих викидів електрокара, а "1" підкреслює, що це пеервісток Jaguar нової ери в історії марки. Водночас, у назві прослідковується зв'язок з історичними моделями на кшталт Jaguar C-Type, D-Type та E-Type.
Електрокар збереже оригінальний рубаний дизайн концепту Type 00, який уже викликав безліч дискусій, проте буде не купе, а п'ятидверним ліфтбеком. У нього довгий капот, висока віконна лінія та тоненькі діодні фари.
Електромобіль Jaguar Type 01 отримає тримоторну повнопривідну установку на 1000 к. с. і 1300 Н∙м. Запас ходу складе приблизно 640 км, а швидка зарядка дозволить додати 320 км за 15 хвилин. Крім того, електромобіль Jaguar отримає адаптивні амортизатори, пневмопідвіску та керовані задні колеса.
Ціна Jaguar Type 01 складе приблизно 100 000 фунтів стерлінгів ($160 000). Крім того, запропонують можливості персоналізації авто.
