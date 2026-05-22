1000-сильный первенец: раскрыты подробности экстравагантного электромобиля Jaguar (фото)

Эпатажный электромобиль Jaguar назовут Type 01. Роскошная модель с необычным дизайном получит 1000-сильную установку.

Новый Jaguar Type 01 официально презентуют в сентябре, а пока авто показали в камуфляже во время Гран-при Монако в "Формуле-Е". Об этом сообщается на сайте Jaguar.

Электрокар получит 1000-сильную установку Фото: Jaguar

В Jaguar объяснили значение названия модели. Цифра "0" указывает на нулевой уровень вредных выбросов электрокара, а "1" подчеркивает, что это первый Jaguar новой эры в истории марки. В то же время, в названии прослеживается связь с историческими моделями вроде Jaguar C-Type, D-Type и E-Type.

Электрокар сохранит оригинальный рубленый дизайн концепта Type 00, который уже вызвал множество дискуссий, однако будет не купе, а пятидверным лифтбэком. У него длинный капот, высокая оконная линия и тоненькие диодные фары.

Электромобиль Jaguar Type 01 получит трехмоторную полноприводную установку на 1000 л. с. и 1300 Н∙м. Запас хода составит примерно 640 км, а быстрая зарядка позволит добавить 320 км за 15 минут. Кроме того, электромобиль Jaguar получит адаптивные амортизаторы, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Цена Jaguar Type 01 составит примерно 100 000 фунтов стерлингов ($160 000). Кроме того, предложат возможности персонализации авто.

