Розкішний мінімалізм: Jaguar показав інтер"єр електромобіля Type 01 (фото)

6 жовтня в Нью-Йорку запланована прем'єра електромобіля Jaguar Type 01. За два місяці до цього компанія Jaguar оприлюднила перші офіційні зображення салону нового автомобіля.

Серійний Jaguar Type 01 має мінімалістичний чотиримісний салон із центральною віссю на всю довжину та прихованими технологіями, пише Carscoops.

Як видно на опублікованих знімках, він вирізняється прямими лініями, прихованими відсіками, ретроформами та колірними рішеннями.

Інтер'єр із своїм мінімалізмом та дизайнерськими елементами гармонійно поєднується з екстер'єром.

Чим примітний інтер’єр Jaguar Type 01

Інтер’єр безпосередньо пов’язаний із концептом Type 00, але вирізняється більш сміливими деталями. У Jaguar описують інтер’єр як такий, що "огортає водія завдяки низькій посадці, яка вселяє впевненість і створює відчуття комфорту".

Виробник зберіг центральну вісь, що розділяє салон на дві половини та обмежує місткість до чотирьох пасажирів.

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Перед водієм — велика цифрова приладова панель, яка замінює традиційний мультимедійний екран, якого немає на центральній консолі, і відображає все — від швидкості до навігації.

Jaguar також відмовився від окремого дисплея для переднього пасажира. За приладовою панеллю розташований екран, який замінює дзеркало заднього виду, під назвою ClearSight Rear View Display. Він знаходиться біля основи лобового скла.

Також є невеликий сенсорний екран у стилі смартфона, що виступає з центральної консолі. На ньому розміщені елементи керування клімат-контролем та мультимедіа, а по обидва боки від центральної маточини двоспицевого керма, де розташований новий логотип Jaguar, знаходяться кнопки з тактильним відгуком.

У салоні практично немає фізичних кнопок. Залишилися лише перемикачі склопідйомників.

За словами розробників, цей електромобіль має приховані відсіки, технології, які залишаються непомітними, доки не знадобляться, та несподівані колірні акценти.

На фотографіях можна розгледіти "ширяючу" центральну консоль, яка, ймовірно, також має приховані відсіки, панорамний дах та смуги підсвічування вздовж дверей. Серійна модель обходиться без заднього вітрового скла, наслідуючи приклад Avatr 12 та Polestar 4.

Колірна палітра запозичена з "травертину та багатих текстур ручної роботи", що створює атмосферу концепт-карів 70-х років. Кремова та коричнева оббивка гармонійно поєднується з латунними акцентами на центральній частині кузова, а на дверних панелях розміщені емблеми Jaguar.

Лінійна графіка візуально поєднує капот і приладову панель. Той же мотив повторюється на кермі.

За словами головного дизайнера інтер’єрів Jaguar Томаса Холдена, філософія дизайну нового електромобіля втілює зовнішній вигляд автомобіля у виразну архітектуру інтер’єру:

"На відміну від горизонтальної норми дизайну інтер'єру, ми підкреслюємо його ефектну поздовжню природу за допомогою центральної осі — архітектурного рішення, що створює чотири окремі простори. Завдяки автентичним матеріалам, технологіям на замовлення та лаконічним плавним поверхням, Type 01 втілює безперечну драматичність і театральність, які визначатимуть сучасний розкішний автомобільний інтер’єр майбутнього".

Серійний GT створено на основі абсолютно нової архітектури Jaguar Electric Architecture (JEA), спеціально розробленої для електромобілів.

Компанія планує досягти запасу ходу понад 644 км за циклом EPA або 700 км за циклом WLTP завдяки акумулятору ємністю 120 кВт·год та потужності понад 986 к.с. від повнопривідної тримоторної установки. У Jaguar також підтвердили крутний момент у 1300 Н·м.

Прототип Jaguar Type 01 буде представлений на конкурсі Pebble Beach Concours 16 серпня в новій камуфляжній плівці.

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